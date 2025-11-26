白：2027威脅論與美報告有落差 國安不該添恐懼

（中央社記者郭建伸台北26日電）總統賴清德宣布將提出1.25兆元的追加國防預算，民眾黨團指出，支持合理提升國防預算，但賴總統的「2027威脅論」與美方報告有落差，國安不該增添恐懼，賴政府不應把台灣社會當最後知情者。

賴總統今天上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後，在總統府大禮堂舉行記者會，親上火線宣布，將提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。

對於賴總統記者會，民眾黨團下午透過新聞稿提出6點回應。第一，賴總統宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定。

但民眾黨團指出，過去多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位，卻遲遲無法到貨的矛盾狀況，完全無法滿足民眾期待與特別預算編列目的。行政院將特別預算送至立法院後，黨團會將會將國軍建置、整體需求及人力等因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

第二，賴總統宣稱北京當局「以2027年武統台灣為目標」，此內容與美方公開報告的內容存在明顯落差，而美國總統川普早公開表示不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於18日發布的最新報告亦指出，2027年並非具體的軍事行動日期。

民眾黨團認為，身為國家元首，賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷，不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致形成錯誤的政策判斷基礎；國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

第三，賴總統表示要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，但賴政府要如何清楚定義言論自由與紅線。

民眾黨團強調，賴總統一席話不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權曲解打壓為分裂國家；總統今天發言如同團結十講的「打掉雜質」一般，使民眾驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

第四，賴總統表示將成立「常態性專案小組」，但民眾黨團質疑，專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋，展示守護民主台灣決心不該是更多的大撒幣、大外宣，更不可以國安為名規避民主監督。

第五，賴總統於記者會上表示，若財劃法重新討論審議，這史上最高的國防採購案就沒有問題，等於是承認這筆國防預算實質上將對內政與民眾福利支出產生實質排擠效應，也證明政院遲1年才送財劃法版本，並非是對地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。

民眾黨團批評，賴總統避而不談關稅戰後台灣要對美國投資的金額，以及目前談判的進度，使民眾與國會在被蒙蔽的資訊中，難以評估如此鉅額的對美輸出，真的能夠投資和平或投資台灣。

第六，民眾黨團指出，總統先於華盛頓郵報投書感謝川普，承諾國防預算增至GDP占比5%，引發譁然後才開記者會說1.25兆元特別預算籌備多時，這打臉行政院長卓榮泰10月備詢時稱還沒看到國防特別預算說法。而國防特別預算以「先投書外媒，後告知國人」的模式招到廣泛批評，重演關稅談判以來資訊不對稱老路，史上最高特別預算，賴政府不應把台灣社會當「最後知情者」。（編輯：張若瑤）1141126