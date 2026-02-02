白：NCC錯了 中天權利就該恢復

在野黨通過《衛星廣播電視法》等修正案，賴清德總統2日表示，行政院會用合憲合法方式來面對。（鄧博仁攝）

在野黨通過《衛星廣播電視法》等修正案，傳出行政院研擬「不副署」反制，賴清德總統2日表示，藍白對福國利民的總預算沒有審查，另一方面強行通過顏寬恆條款、中天條款及黨產案，「這樣做到底對不對，希望全國民眾能夠評評理。」民眾黨主席黃國昌反批，NCC說「這不是中天條款」、「中天不適用」，賴總統卻說是中天條款，大家聽了不覺得很混亂嗎？到底是NCC說了算？還是賴清德說了算？

賴清德昨前往台北郵局慰勞快捷郵件投遞員工，他批評在野黨本會期沒審查總預算，也無視中國的威脅，阻撓國防特別條例。另一方面用盡全力、因人設事，強行通過顏寬恆條款、中天條款，也通過了國民黨再度擁有黨產。至於府院是否不副署？賴僅表示，行政院會用合憲合法方式來面對，目前正積極與專家學者討論中。

黃國昌表示，《衛廣法》處理的問題非常簡單，電視台若被NCC撤照，當然有權利打行政訴訟，但若行政法院認為撤照處分錯誤，現行法律卻根本沒規定接下來怎麼辦，所以才需要修法，「難不成按照NCC的標準，全部都要吹捧民進黨，執照才能繼續延續下去嗎？」

黃國昌強調，並不會因立法院修正《衛廣法》，中天就馬上復照，因為還要看最後行政訴訟結果；若最後法院認為當初NCC決定是對的，《衛廣法》修正對中天一點幫助都沒有，但如果是錯的，人家的權利就要恢復。

他諷刺，民進黨一直說修法是「為了中天」，賴總統也稱是「中天條款」，但NCC說「這不是中天條款」、「中天不適用」，大家聽了不覺得很混亂嗎？黃國昌批評，民進黨將法律制度全丟到垃圾桶，看怎麼樣最符合民進黨利益，就用此方式標籤化、進行政治攻擊解釋。

藍委許宇甄抨擊，賴總統將正常修法操作成政治抹黑，聲稱「國民黨再擁有黨產」根本是假議題，救國團並非國民黨附隨組織，何來黨產回歸之說；至於《衛廣法》與《立法院組織法》的修正，目的在於完善媒體制度與國會運作的法治基礎，並非因人設事。