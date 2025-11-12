百事公司關閉2工廠 大裁員500人

菲多利位於奧蘭多的據點。（圖／翻攝自Google Maps）





全球食品龍頭百事公司近日宣布，將關閉旗下子公司2間工廠，預計會有500名員工遭解雇。

根據《Progressive Grocer》報導，百事公司（PepsiCo Inc.）於11月4日宣布，將關閉子公司菲多利（Frito-Lay）位於佛州奧蘭多（Orlando, Florida）的2間工廠，預計於2026年5月9日停止營運，共有500名員工被解僱。

對此，百事公司表示「這是一個艱難的決定，因為我們深知這個工廠及其員工對奧蘭多社區的重要性，此舉是出於業務需要，我們承諾會妥善對待每一位受影響的員工，將提供他們所需的所有援助」。

百事公司是跨國企業集團，總部位於美國威斯特徹斯特郡（Westchester County），於1965年由百事可樂公司與世界最大休閒食品製造銷售商菲多利合併而成，旗下品牌繁多，如樂事洋芋片、多力多滋、百事可樂、七喜等，產品銷往全球200多個國家和地區。

其中樂事洋芋片，便是由子公司菲多利銷售，根據2018年資料，菲多利北美公司的銷售額，至少佔百事公司年銷售額的25％。

百事公司曾是美國人最愛的零食和飲料生產商，如今卻因消費者偏好的轉變導致銷量下降，為了應對在美國市場面臨日益嚴峻的挑戰，百事公司開始整合業務，以提高生產效率並削減不必要的成本，在過去2年關閉多家工廠，導致數百名工人失業。

對此，百事公司CEO拉瓜爾塔（Ramon Laguarta）表示「我們的首要任務是加速成長、積極優化成本結構，為了實現這一目標，我們正在推出一系列創新產品，以加速產品組合轉型，向消費者提供物有所值的產品，並合理調整整體成本結構以支持我們的各項業務活動」。

