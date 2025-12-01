百人兒童生日派對4死 士德頓警追緝槍擊嫌犯

美聯社報導，加州警方呼籲公眾提供線索，甚至包括傳聞，以搜尋在士德頓一場兒童生日派對上槍殺三名兒童和一名成年人的嫌疑人。

「這令人心碎，」聖荷昆縣警局發言人布倫特（Heather Brent）說。她表示，調查人員認為這是一起「有預謀的事件」，事發地點是一家宴會廳，周六晚間有100多人聚集在那裡。

布倫特說，死者年齡分別為8歲、9歲、14歲和21歲。另有11人受傷。截至周日下午，尚無人被捕。布倫特沒有詳細說明警方為何認為這是一起蓄意槍擊事件，也沒有透露可能的攻擊目標。

「如果您有監視器錄影，如果您是當地商家，如果您在附近，或者您住在附近，甚至如果您聽到了任何傳聞，請聯繫警長辦公室，」布倫特說。

她表示，由於擔心洩漏作案動機或嫌疑人資訊可能會妨礙調查，因此無法透露相關資訊。「找到犯罪嫌疑人是我們的首要任務。」

士德頓的宗教領袖們當天下午舉行守夜活動，悼念死者並為傷者祈禱。

槍擊事件發生在周六下午6時前，地點位於一個與其他商家共用停車場的禮堂內。士德頓擁有32萬居民，位於沙加緬度以南約40哩（65公里）處。

「這是一場為孩子舉辦的生日派對，發生這樣的慘劇令人心碎，」布倫特告訴記者。

地檢長弗雷塔斯（Ron Freitas）敦促槍手「立即自首」。

社區領袖們表達了悲痛之情。「這是感恩節周末。在這個節日里，家人團聚，歡慶佳節，分享回憶，彼此傳遞愛意，」市長富加齊（ Fugazi）周六晚間說道。 「不幸的是，今晚天堂因為那些不幸離世的人們——無論是孩子還是大人——而顯得更加寬敞。」

根據市府數據，2024年士德頓的兇殺案數量54起，遠高於加州其他規模相近的城市，但截至今年10月，兇殺率已下降。

另據舊金山紀事報報導，周日上午Thornton Ave.大約兩個街區被封鎖，黃色警戒線和警局車輛封鎖了道路，警燈閃爍。有些路人圍觀，媒體則聚集在附近的ARCO加油站。

市長富加齊（Christina Fugazi）表示，一名罹難兒童是士德頓聯合學區的學生，父母也在該學區工作。富加齊已與州和聯邦當局，包括白宮代表取得聯繫，尋求資源以應對持續不斷的槍支和幫派暴力。她也與州長紐森通了電話。

市議員米帕迪亞(Michelle Padilla)告訴紀事報，雖然該市的大部分暴力事件都與幫派有關，但這是近年來最嚴重的事件。她描述了兒童派對演變成「混亂」的場景，當時場館內的人們爭先恐後地湧向後門。

