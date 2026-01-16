百人共創點亮花蓮夜空 2026太平洋燈會織染坊熱烈展開

▲以共創為核心，號召百人參與植物染創作，為花蓮燈會暖身。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2026年花蓮太平洋燈會系列活動提前暖身！由導演藝術家胡湘玫領軍的「燈會期間限定織染坊」共創工作坊熱烈登場，首場即吸引近百名民眾參與。透過植物染創作結合在地香氣與色彩，參與者化身創作者親手完成作品，為即將登場的燈會注入來自土地的溫暖光芒。

▲參與民眾融入敲染的樂趣中。

在今年燈會籌備期間率先展開的「香氛森林」共創工作坊中，胡湘玫老師以「染」作為敘事語言，結合花蓮在地植物的氣味與色彩，引導參與者透過雙手，將承載花蓮土地故事的植物香氣，轉化為燈會作品的一部分。民眾從原本的旁觀者，轉變為親身投入的創作者，在歡笑與期待中親手「種」下屬於花蓮的那道光，更迫不及待想在燈會現場一睹作品風采。

▲藝術家胡湘玫老師講解植物染的細節與魅力。

本週末最後二梯次活動將於1月17日（週六）及1月18日（週日）舉行，染坊內容包含個人創作作品，以及分組進行的大型共創作品，所有作品皆將於燈會期間展出，並於展覽結束後寄還創作者留念。織染坊活動全程免費，並以花蓮居民優先報名，邀請有興趣的民眾把握最後機會，詳情與線上報名請見：https://reurl.cc/qKb6mN 。

花蓮縣政府表示，這場百人共創的織染坊，不僅為燈會注入在地色彩與故事，也讓參與者在共創過程中找到屬於自己的光芒。隨著燈會逐步點亮，這份由百人合力染出的光，即將在花蓮夜空中綻放獨特而溫暖的魅力。（照片、影片：花蓮縣政府提供）

