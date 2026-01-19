百人圍市府批儲能 沉默支持者現身求穩電

▲過去較為沉默的「支持派」今首度走上街頭(圖／柳榮俊攝2026.1.19)

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區翁社里儲能場設置爭議持續升溫。豐原反儲能自救會今（19）日率領百餘名里民赴台中市政府抗議，質疑100MW大型儲能場將存放千萬顆鋰電池，宛如「不定時炸彈」，要求市長盧秀燕出面撤案。對此，業者盛日儲能回應，目前施工均屬非核心基礎工程，合法合規且具安全認證；現場亦有支持用電穩定的居民現身，形成正反意見拉鋸。

自救會會長張文忠指出，該案規劃裝置容量達100MW，預計設置925萬顆鋰電池，距離住宅區過近，居民對火災風險深感不安。抗議民眾現場拉起布條，高喊「立即停工、全案撤回」，痛批市府放任業者施工，而中央與地方政府在核可權責上互踢皮球，呼籲盧秀燕市長正視地方民意，「不要逃避面對」。

廣告 廣告

針對質疑，盛日儲能科技表示，該基地為合法甲種工業用地，屬工廠附屬設施，已取得台電併聯審查意見書及標檢局安全審查，並由專業消防設備師簽證。業者強調，目前僅進行基礎工程，並無非法施工，能源署已實地場勘確認。盛日儲能補充，經實地街訪千餘份問卷，有逾75%里民表達支持或不反對，顯示多數居民理解儲能對供電穩定之必要性。

值得注意的是，過去較為沉默的「支持派」今日首度走上街頭。手持「不要暴力」手拿板的張先生直言，身為在地加工業者，穩定供電就是生計，不希望公共議題討論演變成對公務員或警察的語言霸凌。更有居民透露，社區內其實存在「沉默螺旋」，許多不反對的聲音因怕被鄰里排擠而噤聲，呼籲社會應聽取多元意見。

台中市經發局回應，根據經濟部現行法令，為鼓勵能源轉型，工業區合法工廠設置儲能系統屬「附屬設施」，依中央函釋可逕自設置，無須向地方政府申請。市府將持續督促業者加強溝通，並確保各項安全規範落實。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

駁內參民調亂象 楊瓊瓔促三月前完成提名

中市廚餘機補助破千件審查 卡關原因曝光

最美風景 烏日林新正妹拾2萬警親登門尋主大驚喜