百人志工快閃 無筆彩繪傳遞溫暖

記者古可絜／綜合報導

社團法人台灣圓緣慈善推廣協會日前發起「百人一日快閃志工服務」，串聯皇順國際股份有限公司與新北市立永平高級中學，共號召近百位師生與企業志工，齊聚桃園市私立聖愛教養院，透過協會長年推動的「無筆彩繪」藝術互動，志工們與心智發展遲緩的老憨兒共同創作，用行動實踐公益初心，傳遞跨越障別的尊重與溫暖。

以陪伴反思幸福真諦

圓緣會與永平高中長期深耕公益，今年首納入皇順國際的企業力量，成功打造「校園、企業、公益團體」三方聯動的愛心模樣。活動由圓緣會創辦人湯發鉅博士與創會理事長曹晏華親自率領，帶領志工深入教養院一線。

湯發鉅指出，此次志工教育的核心在於「無筆彩繪」，強調藝術不分界限，並透過創作能看見彼此最真實的心，陪伴比語言更有力量，活動能激發年輕人對生命的熱愛，並反思幸福的真諦。

活動初期，部分學生志工因不了解老憨兒而顯得羞澀與忐忑，然而在畫布前，雙方透過色彩進行無聲的對話，恐懼隨即消散，取而代之的是歡笑與真摯的情感，最終百位志工與老憨兒攜手完成了多幅色彩繽紛、充滿生命力的畫作。

圓緣會表示，「無筆彩繪」作品展現極高的藝術感染力，歡迎社會各界踴躍認購，支持老憨兒的藝術創作之路，欲了解更多活動及畫作，可至台灣圓緣慈善推廣協會官方網站圓緣畫廊賞畫。

台灣圓緣慈善推廣協會日前發起「百人一日快閃志工服務」。（台灣圓緣慈善推廣協會提供）

永平高中的志工們和聖愛教養院院生們一同展示作品。（台灣圓緣慈善推廣協會提供）