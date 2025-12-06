百人排爆！ 寶可夢聖誕新娃PK動漫快閃店

熱門IP紛紛出招，炒熱年底買氣，除了卡娜赫拉「莓果祭典」快閃店登場；另外角川快閃店則祭出《全知讀者視角》、《新世界狂歡》等人氣作品周邊，讓動漫迷一早就排起長龍；而寶可夢中心也推聖誕新品，吸引粉絲瘋搶皮卡丘玩雪娃娃、卡比獸雪人玩偶。

台灣寶可夢中心推聖誕新品，吸引粉絲瘋搶皮卡丘玩雪娃娃。（圖／TVBS）

戴上毛帽和圍巾的皮卡丘推著雪球，毛茸茸娃娃掀起搶購潮，隨著聖誕節腳步近了，台灣寶可夢中心也推出應景商品，一大早就吸引許多粉絲前來搶排入店整理券。民眾：「很少有到這麼可愛的皮卡丘，就是想說來找看看，而且它那個娃娃就是過了之後可能也買不到了。」民眾：「想買聖誕毛衣，還滿醜滿可愛的。」看看這次新品，除了皮卡丘玩雪娃娃，呆呆獸、卡比獸也化身雪人玩偶，甚至還打造樹才怪版本的聖誕毛衣，讓粉絲直呼萌翻了，忍不住掏出錢包。

台灣寶可夢中心新品一覽。（圖／TVBS）

不過排起長龍的還有松山文創園區，粗估至少百位動漫迷起了個大早，就為了搶首批入場，角川感謝祭快閃店登場，匯集《全知讀者視角》、《新世界狂歡》等人氣作品，眾多全新周邊和限量商品，讓許多人一買就是好幾千。民眾：「藥師少女的獨語畫集，跟一部比較舊的動畫。」民眾：「我只是看到他們兩角色我就都買了，喜歡就買了，我剛剛算下來這邊大概五千塊，我好像能接受。」動漫迷紛紛大包小包，但這麼多新作品，情報通常來自哪裡呢？民眾：「新作情報來自書店官網、日本的X推特他們那邊，還有韓國還有中國的社群都會追。」

角川感謝祭快閃店登場，讓動漫迷一早來搶購。（圖／TVBS）

另一頭人氣也很夯的卡娜赫拉的小動物「莓果祭典」快閃店，也插旗新北中和百貨，P助和粉紅兔兔化身果農，手捧各種莓果賣萌，除了有打卡點能拍照，還有娃娃、包包周邊，熱門IP紛紛出招，在年底掀起一波買氣。

