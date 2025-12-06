百人擠爆光田社區家庭日！QQ姐姐帶動長輩一起動 布袋球首推成最強亮點

【警政時報 林照東／新竹報導】光田社區（6）日上午舉辦「社區家庭日暨社會福利宣導活動」，吸引眾多居民、長輩與親子共襄盛舉。今年活動最大亮點之一，即為 新竹地區首場正式在社區登場的布袋球推廣活動，由蕭志潔議員贊助布袋球器材，帶領長輩一同體驗這項兼具趣味與健康益處的全民運動，推動社區居民多運動、走出家門、促進身心活力。

光田社區家庭日活動熱鬧登場，超過百名居民參與布袋球首場推廣活動，QQ姐姐與可愛人偶陪伴民眾大合照，場面溫馨又熱鬧。（圖／記者林照東攝）

布袋球以安全性高、玩法簡單、適合全年齡層著稱，特別受到銀髮族歡迎。許多長輩首次體驗就笑著說「很好玩」「動起來真開心」，現場洋溢活力與笑聲，成功讓布袋球在光田社區落地生根，象徵社區健康推展邁向新階段。

QQ姐姐親切與長輩、孩童互動，讓光田社區家庭日更加溫暖、充滿活力，現場笑聲不斷。（圖／記者林照東攝）

活動現場也邀請到粉絲超過 10 萬、深受親子族群喜愛的知名主持人 QQ姐姐（QQ姐姐生活食玩買） 帶來精采的表演與帶動唱互動。QQ姐姐以活潑親切的風格呈現趣味遊戲、魔法氣球秀與台上台下互動，讓大小朋友都融入活動氣氛；她也親自加入布袋球體驗環節，熱情陪伴長輩一起運動。現場民眾紛紛與她合照，氣氛熱鬧溫馨。

光田社區長輩於廟前廣場體驗布袋球活動，器材由蕭志潔議員（右二）贊助。（圖／記者林照東攝）

本次家庭日活動能夠圓滿舉行，也有多位民意代表的大力支持。鄭慶欽議員提供餅乾與果菜汁，讓居民補充能量；孫錫洲議員贊助活動經費，使活動內容更為充實。今日並有以下貴賓到場關懷鼓勵，吳旭豐議員、劉康彥議員及辦公室主任 林士凱、楊玲宜議員、立法委員柯建銘助理 戴振博，各位貴賓皆肯定光田社區積極推動長者健康活動。

光田社區家庭日布袋球推廣活動頒獎時刻，長輩與民眾開心合影，展現滿滿活力與成就感。（圖／記者林照東攝）

光田社區發展協會呂國基理事長表示布袋球十分適合在更多里鄰公園、社區關懷據點推動，盼成為新竹長照與樂齡運動的新亮點。

光田社區家庭日吸引逾百名居民參與，現場在布袋球互動、QQ姐姐與人偶帶動下歡笑不斷，氣氛熱鬧溫馨。（圖／記者林照東攝）

本次活動內容豐富，包含趣味闖關、社會福利宣導、QQ姐姐魔術表演、開場致詞與共餐活動，居民一同參加、互動交流，展現社區凝聚力。光田里莊火炎里長表示，感謝議員與志工夥伴的協助，使今年活動更溫暖、更具意義，也盼未來持續推廣布袋球等健康運動，讓長輩每天都能「動得開心、生活更有力」。

