百人擠爆北市年貨試吃會 7人疑一氧化碳中毒急送醫最小僅9歲





台北市南京東路四段巷內一處辦公大樓今天（18日）舉辦行銷公司試吃活動，現場疑因使用卡式爐、發電機，加上人潮擁擠、通風不良，傳出一氧化碳中毒意外。警消到場後緊急疏散逾百人，並將7名出現不適的女性送醫，年齡從9歲孩童到70多歲長者不等，所幸皆意識清醒，分別送往松山三總、台安、國泰及馬偕等醫院治療，相關單位已介入調查，釐清事發原因。

初步了解，事發現場為一家行銷公司舉辦的年貨大街試吃活動，工作人員在室內架設卡式爐、發電機等設備進行現場烹調。不料活動期間湧入超過200人，加上空間通風不良，導致空氣品質迅速惡化。約在下午3點後，現場陸續有人感到頭暈、噁心等不適症狀，隨即撥打電話向外求助，相關單位接獲通報後立即趕赴現場處理。

警消人員趕抵現場後，立刻疏散在場民眾，並使用儀器進行檢測，發現室內一氧化碳濃度明顯偏高，初步研判為一氧化碳中毒所致。現場共有7名女性出現較明顯不適症狀，所幸意識清楚，後續已全數送往醫院進一步檢查與治療。

目前已知共有7人送醫觀察，皆為女性，年紀分別為9歲、20多歲、2名30多歲、1名40多歲、2名70多歲。7人的意識皆清醒，已分別送去松山三總、台安、國醫、國泰及馬偕醫院。（責任編輯：王晨芝）





