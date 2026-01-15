百人淨港 野柳神明淨港文化祭開放報名

《圖說》野柳神明淨港文化2025年活動資料照片。〈主辦單位提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」，將於3月3日元宵節在萬里區野柳盛大登場，其中最受矚目的「百人淨港」活動，即日起於活動官網開放線上報名，限量200名，額滿為止。今年首度於活動前夕3月2日加碼推出「漁火音樂會」，結合音樂、信仰與在地文化，一同感受野柳獨有的信仰魅力。

萬里區公所表示，延續百年傳統的野柳神明淨港是北海岸極具代表性的宗教文化盛事，於每年農曆正月十五舉行，為保安宮主祀的開漳聖王為求水域平安清靜，漁民出海平安、漁獲豐收及酬謝神恩的重要祭儀，儀式依序分為「淨海巡洋」、「神明淨港」與「神明過火」三大階段，呈現「水中去、火中來」的民俗景象，展現信仰文化中敬海、謝海的精神內涵，吸引眾多信眾與遊客共襄盛舉。

《圖說》延續百年傳統的野柳神明淨港是北海岸極具代表性的宗教文化盛事。〈主辦單位提供〉

公所指出，為吸引遊客體驗萬里深度文化二日遊，今年活動首度於3月2日晚間7時推出暖場活動「漁火音樂會」，特別邀請中職樂天女孩啦啦隊人氣團員琳妲擔任主持人，集結「羊咩咩歌后」謝采吟、新生代樂團「公館青少年」及萬里在地社區團體精采表演，為神明淨港揭開序幕。

同時結合萬里、金山地區6家飯店業者，共同推出住宿泡湯等多項專屬優惠，可樂旅遊也配合推出「野柳神明淨港北海岸一日遊」行程，讓民眾參與豐富多元的年度盛事。

《圖說》今年首度於活動前夕加碼推出「漁火音樂會」，結合音樂、信仰與在地文化。〈主辦單位提供〉

萬里區公所表示，同步規劃多項深受民眾喜愛的好康活動，活動當日有愛心漁獲大拍賣；年年秒殺「新鱻尚讚」海鮮禮盒，市價1,200元，限量優惠價660元；限量野柳保安宮專屬金箔平安貼紙，免費限量發放「野柳神明淨港限定可樂果」及多重好禮摸彩活動，詳情可參閱官網：https://www.ydcf.org.tw/ ，「百人淨港」限量200名。