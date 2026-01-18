百人試吃活動驚傳中毒！疑一氧化碳中毒 7人不適送醫
台北市松山區南京東路四段一棟辦公大樓，今（18日）下午一間行銷公司在10樓舉辦百人試吃活動，現場約有200人參與，活動期間陸續有人感到頭暈、不適，疑似一氧化碳中毒。
試吃活動途中傳不適 警消獲報急疏散
台北市消防局表示，下午3時獲報後，立即派員趕赴現場，進入10樓後緊急疏散所有人員，並進行空氣檢測，發現一氧化碳濃度偏高。初步了解，現場使用卡式爐烹調食物，並搭配發電機供電，加上室內通風不良，才導致事故；消防人員加強現場通風，確認環境安全後解除管制。
6至7人送醫治療 年齡最小僅9歲
救護人員將症狀較為明顯的7人送醫治療，年齡約9歲至70歲不等，所幸皆意識清楚，其餘人員已完成疏散並持續追蹤身體狀況。，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
更多鏡週刊報導
少年騎單車摔落12公尺橋下！消防垂降吊掛救援 意識清醒送醫
印尼飛機失聯！山區尋獲機身殘骸 11人下落不明
伊朗最高領袖怒控川普「刑事罪犯」 哈米尼親口證實：3千人喪命
其他人也在看
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 55
抹黑了整年紅熊結果林宸佑先被抓！沈伯洋怒噴一句：馬德
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導綽號「馬德」的《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 34
誦經師父疑偷亡者供品 民俗專家：恐影響未來運勢
社會中心／黃恩琳、陳奎宏 新北報導竟然有誦經師父拿走亡者的東西！事發在新北市板橋區，死者家屬發現東西不見了，一調監視器，竟然是誦經師父順手牽羊，這讓家屬氣炸了。民俗專家則說，如果偷走亡者的東西，等於跟亡魂有了連結，對運勢來說，恐怕不好。誦經師父在葬儀社的會館內，左右張望，下一秒，手朝著供桌上伸過去，摸走喪家的物品，死者家屬發現後，氣的把畫面PO上網，直呼「原來師父也會偷亡者的東西喔，走一走就這樣帶走，還看監視器，要不要臉，一票網友直呼太誇張！誦經師父拿走亡者供品澄清「以為是館內打火機」（圖／民視新聞）到底是不是順手牽羊，不得而知，警局也還沒有接獲報案，不過對於家屬而言，親人過世已經很難過了，還要面對東西不見，而且拿走的人還是誦經師父。葬儀社人員則說，亡者東西被偷也曾發生過，但以民俗角度來看，這樣恐怕會招來霉運。民俗專家張旭初表示，不能用偷的，你用偷的話，他的靈魂一樣會跟隨你，那跟隨你的話，可能運氣會越來越不好，要拿回去還啊，不然的話可能要包個紅包還給人家等等的。誦經師父拿走亡者供品澄清「以為是館內打火機」（圖／民視新聞）民宿專家解釋，拿喪家的東西，本來就容易招來厄運，如果剛好又犯太歲，運勢恐怕直直落。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：誦經師父疑偷亡者供品 民俗專家：恐影響未來運勢 更多民視新聞報導女師0意識保全抱著揉？醒來控他「伸舌」法官判無罪張文沉迷越南屠夫分屍片！父罵「廢材」斷聯2年北高警局長分由林炎田、趙瑞華接掌 139名高階警官人事異動民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 15
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊
史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐50自由時報 ・ 7 小時前 ・ 16
林宸佑涉犯國安法收押「竟有人護航？」卓冠廷：這是辨認中共在台協力者時間點
即時中心／梁博超報導橋頭地檢署16日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》記者兼主播林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋頭地院昨（17）日傍晚裁定羈押禁見；然而，包括民眾黨立委張啟楷、民眾黨立院黨團主任陳智菡及不少名嘴等人，竟在第一時間選擇護航。對此，民進黨新北市議員卓冠廷直言，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。民視 ・ 10 小時前 ・ 47
電視台主播「現金換情報」！橋檢說法曝：拉攏軍人提供機密給大陸人士
知名電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，檢方表示，林男以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林男與5名現役、退役軍人獲准。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」
即時中心／綜合報導 《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」民視 ・ 8 小時前 ・ 28
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南續拚千萬人次走春 12條路線免費定時導覽
下個月即將迎來長達9天農曆春節連假，台南已連續3年春節旅遊人次突破千萬。文化局指出，月津港燈節、龍崎光節空山祭等特色燈節，已成春節觀光標的；觀旅局表示，老街、商圈、寺廟、古蹟過年向來吸引可觀人潮，今年特別於觀光熱區推出12條免費定時導覽路線，透過雙腳走讀，拚延續「千萬人潮」佳績。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
未禮讓行人遭盤查 騎士棄車狂奔「闖民宅藏匿」｜#鏡新聞
今天（1/16）中午12點左右，在新北市板橋街頭，上演了一起警匪追逐。誇張的是，嫌犯棄車逃逸後，為了躲避警方追緝，竟然是直接闖入了民宅裡頭，把屋主一家人全都嚇壞。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
民眾逛新崛江「遇詭男跟蹤」？！ 貼文釣出一票人：曾遇過！
高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」
電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導日前有一對情侶在信義區喝完酒後，開車回家路上在大安區跟其他車輛發生碰撞。員警到場，女友跟警方說車是她開的，還在員警指示下，先把車移到路邊。卻被對方駕駛戳破，是跟男友交換座位，而且一測之下，酒測值比男友還高，不但跟男友都被依公共危險移送，還因為愛頂罪，多一條罪名。逼逼逼，酒測器警報響起，眼前男子酒駕事證明確，但一開始卻是女友跳出來頂罪，被後方駕駛的行車紀錄器拍得一清二處。員警亮出行車紀錄器，清楚拍下一男一女下車交換座位的畫面，當場戳破這對情侶謊言。事情就發生在台北市大安區，男子酒駕肇事，陳姓女友為愛甘願犧牲，已經很狗血，但沒想到酒測一查，比男友還高！愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）郭姓男子跟陳姓男子撞車後，雙方立刻報警處理，警方到場後，坐在副駕的陳姓女友向員警聲稱車是自己開的。只是沒想到，現場處理完，警方請陳姓女友把車移到路邊後，酒測器一吹，才發現女子也酒駕，更被對方駕駛檢舉，抓包頂替男友。愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）兩人被依公共危險移送，只是女子不服、還申請提審，反控是員警叫他移車，卻被法官駁回，認為女子有判斷能力，自己喝酒不該開車。女子為愛頂罪不成，還比男友多一條罪名，只能說偷雞不著蝕把米。原文出處：愛到卡慘死？幫男友頂罪被抓包 女子酒測值也超標「罪加一條」 更多民視新聞報導最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女搭公車突亮利器！ 駕駛英勇護乘客.徒手抵抗
台北市 / 綜合報導 昨（16）日上午8點多，警方獲報，台北市北投區中央北路二段，一輛公車上有人持刀。一名吳姓女子上車，先表明遺失錢包，之後突然亮出一把利器，駕駛一邊徒手抵抗，一邊叫乘客往後退，情勢一度緊張。警消到場，女子仍激烈反抗，最後被上銬帶下車管束，並強制送醫。司機VS.吳姓女子說：「你在車上不見的嗎，(我的錢包不見了)，(我要去警察局)，對，那你現在要怎麼樣。」女子走到駕駛座旁，跟司機講了幾句話，情緒卻越來越激動，司機VS.吳姓女子說：「你現在要幹嘛啦，(啊啊啊啊啊)，趕快幫我報警，(啊啊啊啊啊)，報警，趕快報警。」女子突然亮出利器，司機見狀趕緊起身阻擋，先將人壓制住，對方不斷尖叫頑強抵抗，司機VS.吳姓女子說：「(啊啊啊啊啊啊)，他有刀，他有刀啊，刀子在哪裡。」公車上的乘客嚇傻，就怕被波及紛紛後退，只見好幾名警消人員，費盡九牛二虎之力，有人抓住手腳有人拿出手銬，要將女子帶下車，警消人員VS.吳姓女子說：「不要動，走開，走開，先上銬先上銬，走開，我現在給妳逮捕喔，現在把妳管束，妳冷靜一點。」衝突事件就發生在，昨（16）日早上8點多，台北市北投區女子在復興崗捷運站上車，跑去找司機說錢包掉了，無法付車資，高姓司機安撫，不料女子卻突然拿出利器，司機只能徒手抵抗，同時請乘客往後退幫忙報案。當事司機高先生說：「慢慢安撫她的情緒，情緒越來越不穩定，到製片廠才情緒爆發，就拿刀揮過來。」以司機所屬的客運業者來說，他們每個月都會有教育訓練，不論是乘車糾紛性騷擾，或像這次的突發狀況，都會針對各主題演練「直覺應對」。淡水客運業務部副理于嘉騏說：「我們也提醒我們的駕駛員說，我們的車廂是密閉的，而且一些狀況在突發的時候，有時候未必可以兼顧。」乘客事後發文，感謝司機在最前線，把人架住不讓她往後跑傷害乘客，相當偉大，所幸這次衝突沒人受傷，女子則是被強制送醫治療。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
毒通緝拒檢逃逸闖民宅 嚇壞住戶！遭大批警圍捕
今(15)天中午12點多，新北市板橋一名男子，因為騎車未禮讓行人被警方盯上，他卻因為擔心通緝犯身分曝光，不但油門一催加速逃逸，最後甚至還把車丟在路邊，躲進一樓的民宅內，幸好當時員警緊追在後，加上有熱心民眾供出嫌犯所在位置，這才順利逮到人。 #通緝犯#拒檢逃逸#闖民宅東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言