百人試吃變毒氣！室南京東路行銷活動驚傳一氧化碳中毒 6人送醫

台北辦公大樓百人試吃變驚魂，一氧化碳瀰漫6人送醫。（圖 ／翻攝畫面）

台北市南京東路四段120巷內一棟辦公大樓，下午驚傳疑似一氧化碳中毒意外，1間行銷公司在大樓內舉辦百人規模的試吃活動，實際到場人數約達200人，活動地點位於室內空間，卻同時使用卡式爐進行烹煮，並啟動發電機供電，在通風條件疑似不足的情況下，導致現場一氧化碳濃度逐漸升高。

據了解，活動進行至下午3時左右，陸續有參加民眾出現頭暈、噁心、胸悶及身體不適等症狀，起初部分人員以為只是人潮擁擠或空氣悶熱所致，但隨著不適人數增加，現場工作人員察覺情況異常，隨即通報消防單位請求協助。

消防隊獲報後迅速趕抵現場，進入位於10樓的活動空間，立即指揮現場約200名人員疏散下樓，並使用專業儀器進行空氣檢測，確認現場一氧化碳濃度偏高，消防人員隨即展開通風作業，同時由救護人員對現場民眾進行檢傷分類。初步統計，已有6名症狀較為明顯的民眾被送往醫院進一步治療，其餘人員則在現場或疏散後持續觀察中。

消防單位指出，卡式爐與發電機皆屬於燃燒設備，若在密閉或通風不良的室內空間使用，極易產生一氧化碳累積，對人體造成危害。本次事件所幸發現及時，未釀成更嚴重傷亡。至於是否涉及活動規劃疏失、設備使用不當，或違反相關安全規定，仍有待相關單位進一步調查釐清。

