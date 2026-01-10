百人餐車生死戰！江宏傑遭大咖韓星打槍「動作太慢」 尷尬過程曝

記者蔡維歆／台北報導

江宏傑與陳庭妮忙著出餐。（圖／客家電視台提供）

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》本週迎來全新挑戰。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯組成的兩隊成員，正式告別室內餐廳經營，首度轉戰戶外戰場，前進韓國知名景點 位於南北韓邊界的「臨津閣和平世界公園」，展開高張力的餐車對決，温昇豪也說：「公園離板門店很近，所以週邊會有一些警語，有種緊張又悠閒的氣息，氣氛感覺很特別。」

温昇豪、李元日、孝淵、喜飯開業前鼓舞士氣。（圖／客家電視台提供）

進入到餐車挑戰賽，兩隊必須在同一天內販售各自設計的客家餐車料理，進行「限量100人份」銷量競賽，率先完售的隊伍即可奪勝，消息一出，成員們立刻繃緊神經，因為公園人潮來得又快又猛，完全不給任何緩衝空間，排隊人龍迅速成形，餐車內外同步進入高速運轉模式，緊湊節奏下，趙序衡也忍不住拍手催促江宏傑說：「太慢了！快點快點！」李元日主廚帶領孝淵全力出餐，接連端出「客家熱狗堡」以及清爽的「蜜金桔氣泡飲」，每個動作都攸關勝負。

外場同樣成為左右戰局的關鍵，面對烈日下不斷增加的排隊人潮，温昇豪則滿頭大汗、不斷對隊友大喊：「快點快點！趕快趕快！」大勢新人珪斌驚喜化身「氣氛救援」不僅協助遞送餐點，還背起吉他在現場即興彈唱，用歌聲安撫等候民眾，也為緊繃的比賽現場注入輕鬆氛圍。

