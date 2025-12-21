百件二手潮T變身MASKBOY浮雕巨作？！到松菸誠品「思緒漫遊」

記者李鴻典／台北報導

自創「MASKBOY面具男孩」的台灣藝術家劉正堃Abei LIU，首次大規模畫廊個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」12/20於誠品生活松菸登場，劉正堃勇於嘗試，赴曼谷蒐羅100件二手T-shirt，首度挑戰2米寬浮雕巨作、大型立體作品，展現數位與手作的完美結合。

藝術家劉正堃Abei LIU首次於誠品畫廊舉辦個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」。（圖／誠品畫廊提供）

此次以「探索未知的旅程」比喻創作心境的轉折，運用多媒材訴說一段前往荒島探險的故事，展出兩大創作系列包括解構與重組的「Re.」系列，以及展現刺繡工藝與無厘頭趣味的「亂入」系列，逾60件作品有40多件是全新創作，即日起至1/31於誠品畫廊展出，可免費入場欣賞。

劉正堃赴曼谷蒐羅100件二手T-shirt，本次個展首度挑戰2米寬浮雕巨作、大型立體作品，展現數位與手作的完美結合。（圖／誠品畫廊提供）

從日本人利用和服布再製成女兒節娃娃的作法獲取靈感，劉正堃近年打造令人驚豔的「Re.」系列作品，選擇他高中時期最著迷的T-shirt為創作素材，並包覆在基底材上成為立體作品。次文化圈透過T-shirt傳遞訊息，也依此建立認同及歸屬感，不論是運動、卡通、電影或樂團T-shirt的圖案都有其象徵意義，「Re.」系列透過解構和重組的過程，顯現出豐富層次感。

劉正堃「思緒漫遊 FRAGMENTS ODYSSEY」以「探索未知的旅程」比喻創作心境的轉折，運用多媒材訴說一段前往荒島探險的故事。（圖／誠品畫廊提供）

2014年劉正堃自創「MASKBOY面具男孩」角色，這次首度化身為２米高的荒島探險旅程主角：《來吧！》，肩扛木棍、昂首站立，帥氣迎向未知的挑戰，他的身體以灰階布料為主，局部輔以T-shirt圖案作為色塊組合的配置；《Mask Fam's Odyssey》敘述為了求生，MASKBOY經歷一場激烈的打鬥，T-shirt圖案在此改以拆解的形式佈局，讓視覺產生多變的效果；其他作品如：《不只有我》、《要跟我做朋友嗎？》和有指引祝福之意的多彩呢喃石「Whisperocks」系列等，都是為荒島生活增添想像空間的敘事元素，劉正堃希望他的創作帶給觀者輕鬆、直觀的感受，因此，每位觀者都能對荒島探險旅程的情節進行自我詮釋。

劉正堃「Re.」系列作品，選擇他高中時期最著迷的T-shirt為創作素材。（圖／誠品畫廊提供）

劉正堃也在「Re.」系列創作中嘗試呈現一些趣味元素，像是《序章：航行在未知的路上》、《序章：隱藏在雲霧裡的島嶼》等作，除了保留T-shirt領標、羅紋領口等細節，也首次以木框增添畫面語彙的豐富性。

第二大系列「亂入」，是劉正堃以旅途或生活中具有記憶點的DM、門票、海報等印刷物為基底進行再創作，將他對刺繡的熱愛延伸於異材質創作，將經典HUA HUA、MASKBOY等元素趣味「亂入」他的旅途回憶！代表作品包括使用在布拉格跳蚤市場搜集到的1950年代、1970年代的照片、明信片，他在照片表面刺繡，另一面保留原本的文字書寫及郵戳等充滿年代感的痕跡；此外，日本最大「國立新美術館」海報、二手童書繪本附贈的小熊遊戲紙板等，也都成為二創的素材。過程中，劉正堃除了享受刺繡手作的專注和滿足感，旅遊回憶也彷彿受到召喚，再次短暫而鮮明地浮現。

劉正堃2025亂入Masks on cupids。（圖／誠品畫廊提供）

【劉正堃個展－思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY】

展覽時間：2025/12/20(六) ~ 2026/1/31(六)

展覽地點：誠品畫廊（誠品生活松菸B1）

開放時間：週二～週六11:00-19:00（週日、週一公休）

當義大利最幽默搞怪的行李箱，遇上全球最潮的摩登酒店指標，一場關於旅行態度的紅色革命就此展開！這個聖誕，以「Handle Without CARE!」風靡全球的義大利行李箱品牌 CRASH BAGGAGE，攜手擁有最強美式摩登基因、被視為潮流風向球的The Standard酒店，首度推出聯名限定款——全新【Standard-Red】登機箱。

CRASH BAGGAGE x 全球潮流摩登指標酒店The Standard限量聯名。（圖／品牌業者提供）

CRASH BAGGAGE與The Standard潮流酒店。雙方一拍即合，選用CRASH BAGGAGE 最經典的 Icon 系列，披上極具辨識度的Standard Red。高飽和度的紅色箱身，大膽、搶眼，如同The Standard飯店本身的態度宣言，專為那些希望在行李轉盤上，第一眼就展現風格立場的旅人而生。

選用CRASH BAGGAGE最經典的Icon系列，披上極具辨識度的Standard Red。（圖／品牌業者提供）

聯名更由The Standard酒店特邀身兼多重身份的標誌性人物——時尚傳奇名模、夜生活明星暨藝術 Connie Fleming（又名 Connie Girl）——為本次合作量身打造一組專屬聯名貼紙。貼紙設計靈感源自The Standard酒店豐富多彩的視覺語彙，將品牌標誌、圖案與紋樣重新解構，並以醒目的字母拼寫出「Standard」字樣。此次全新【Standard-Red】聯名登機箱除了隨附這組貼紙之外，亦包含CRASH BAGGAGE 品牌哲學貼紙，讓旅人可依照個人風格自由客製行李箱。

CRASH BAGGAGE × The Standard限量登機箱。（圖／品牌業者提供）

這款充滿態度的CRASH BAGGAGE × The Standard限量登機箱，隨箱附上兩組聯名貼紙與The Standard 專屬標籤，現已於恆隆行獨家上市，建議售價NT$13,800。

全新【Standard-Red】登機箱。（圖／品牌業者提供）

為讓美妝控們擁有前所未有的頂級購物體驗，康是美宣布兩間大型門市，坐落於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」於12月19日華麗登場！不僅空間寬敞、品項豐富，更準備了多重升級亮點：韓妝指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 四大自有品牌將首次完整進駐、多種MINI可愛小物陳列、豪華香水香氛櫃、野獸國滿滿IP商品等。

康是美位於桃園的「桃華門市」華麗登場。（圖／品牌業者提供）

康是美也提供福利加碼， 12月19日至12月21日、12月26日至12月28日，全店不限金額85折，會員單筆消費滿2000元再送200點OPENPOINT；消費滿1,500元，還有機會抽中「BGYM 雲朵柔感按摩椅-綠色」及「BGYM 飛輪車」！

康是美台中「東興門市」。（圖／品牌業者提供）

兩間店也分別準備了驚喜，東興門市單筆消費滿1,500元即可體驗超萌扭蛋機拿好禮，桃華門市單筆滿3,000再送多功能摺疊推車或造型手提箱。

康是美東興門市OLIVE YOUNG專區。（圖／品牌業者提供）

