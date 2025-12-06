百位獨居長輩開心圍爐 志工一對一陪伴寫下跨世代溫情

跨年、春節即將到來，許多人正期待與家人團聚，但對獨居弱勢長輩而言，這反而是一年中最寂寞的時節。弘道老人福利基金會高雄服務處在新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司的支持下，6日舉辦寒冬助老圍爐餐會，邀請100位獨居長輩走出家門，在志工陪伴下提前感受年的溫度，場面溫馨又感動。

↑圖說：全美志工和長輩玩「台語闖關」，「不輪轉」的台語讓過程中歡笑聲不斷！（圖片來源：弘道老人福利基金會提供）

此次圍爐以「世代交流」為主軸，活動一開始，長輩與全美志工以手機進行趣味闖關，從掃 QRcode 問答到「台語對對碰」，笑聲此起彼落。許多年輕志工「不輪轉」的台語更成了亮點，讓整場活動洋溢輕鬆活潑的氛圍。活動後段，在舞台歌聲陪伴下，志工與長輩共同書寫感恩小卡，有長輩寫下祝福，也有人貼心叮嚀「騎車要慢一點、早餐要記得吃」；志工們感性表示：「就像家中長輩在關心我們！」

86歲的林阿嬤，是弘道長期關懷的獨居長者。從小失怙、國小尚未畢業就到人家當幫傭，「一家人圍坐吃飯」曾是她遙不可及的夢；近年接連兩度中風，雙手顫抖、雙腳無力，日常生活得依賴社工、志工與鄰里幫忙。這次坐上熱鬧餐桌，全美志工貼心為她夾菜、舀湯、切食物，讓她難得感受久違的團圓氣氛。

↑圖說：二度中風手抖難進食，全美志工為8旬獨居嬤暖心夾菜。（圖片來源：弘道老人福利基金會提供）

72歲的阿香阿嬤過去喜歡趴趴走，卻因車禍骨折與膝關節退化造成雙腿變形，如今外出需倚賴拐杖，也因此長期情緒低落、食慾不振。去年申請弘道居家服務後，靠著陪同外出與送餐服務，逐漸恢復元氣。此次難得的「出遠門」，她在志工陪伴下開心享受熱鬧年菜，笑容重新回到臉上。

全美世界台灣分公司總經理葉國淡表示，面對高齡社會，企業希望盡一份心力，讓更多弱勢長輩在年節前感受溫暖與陪伴，也盼喚起社會對高齡議題的重視。弘道高雄服務處處長陳雅芬則感謝全美世界連續4年支持，更一次動員百位志工一對一陪伴，讓長輩能安心走出家門、共享團聚。

↑圖說：車禍後雙腿變形、行動受限，7旬嬤有志工陪伴安心享圍爐餐。（圖片來源：弘道老人福利基金會提供）

目前弘道在高雄服務約1,200位弱勢長輩，寒冬助老仍有約100萬元資金缺口，急需社會捐助。民眾可透過捐款支持年菜、年貨與全年關懷服務，讓更多長輩在歲末不再孤單。

（愛心專線：07-5563225；郵政劃撥帳號22754369，戶名：弘道老人福利基金會）

