百位電商賣家齊聚 見證十年深耕成果 傳產靠行銷拼轉型

財經中心／唐詩晴、嚴文謙 台北報導

網路購物改變傳統商業模式，為了在競爭激烈的電商市場，守住優質本土賣家，蝦皮購物舉辦金選獎頒獎典禮，一共頒發47個獎項，鼓勵台灣中小企業，在電商領域多元發展，現場有超過百位賣家受邀，齊聚一堂，交流生意經、分享經營電商甘苦談。

360度環繞攝影，把素人拍出大明星的排場，短影音當道，傳統寢具行二代，靠著蝦皮購物的各種行銷管道，成功轉型，延續家族品牌。

岱思夢寢具總經理曾群祐：「一定是傳統門市的業績會逐年降低，相對的網路的業績，就是會逐年升高，一開始遇到的困難就是，我發現就是很多的新賣家都是在玩價格戰，後面想想就是秉持著父母的開店的初衷，就是服務跟品質，然後才慢慢的轉型成立寢具這個品牌。」

捨棄價格戰，守住品質，用對行銷策略，傳產、中小企業也能與時俱進，開闢新市場，也有美髮美容材料行，在十年前轉型初期，透過蝦皮的即時回覆功能，精準掌握消費者需求，累積口碑。

蝦皮購物金選獎頒獎典禮，頒發十年同行成就獎給10年賣家。（圖／民視新聞）

蝦皮購物舉辦頒獎典禮，表揚從平台創立之初，就加入的優質賣家，成為台灣電商發展的頂梁柱。

百位蝦皮賣家齊聚 見證十年深耕成果 傳產靠行銷拼轉型

蝦皮購物提供培訓資源，扶植本土中小賣家。（圖／民視新聞）

蝦皮企業品牌形象資深部長廖君凰：「我們有開設線上的大學培訓課程，那這個課程一直到現在，已經累積了30萬個小時，那課程內容呢，包括了廣告投放，包括了行銷策略的一個教學，就是希望我們的賣家，可以利用大學培訓，然後可以提升他們的業績，今年我們也推出了環保無包裝，讓我們的用戶不僅在享受便利的同時，也可以做到環境的永續。」

提供培訓資源，扶植本土中小賣家，增強消費者黏著度、保持競爭力，在瞬息萬變的電商市場，隨時掌握趨勢。

