百位電商賣家齊聚 見證十年深耕成果 傳產靠行銷拼轉型
財經中心／唐詩晴、嚴文謙 台北報導
網路購物改變傳統商業模式，為了在競爭激烈的電商市場，守住優質本土賣家，蝦皮購物舉辦金選獎頒獎典禮，一共頒發47個獎項，鼓勵台灣中小企業，在電商領域多元發展，現場有超過百位賣家受邀，齊聚一堂，交流生意經、分享經營電商甘苦談。
360度環繞攝影，把素人拍出大明星的排場，短影音當道，傳統寢具行二代，靠著蝦皮購物的各種行銷管道，成功轉型，延續家族品牌。
岱思夢寢具總經理曾群祐：「一定是傳統門市的業績會逐年降低，相對的網路的業績，就是會逐年升高，一開始遇到的困難就是，我發現就是很多的新賣家都是在玩價格戰，後面想想就是秉持著父母的開店的初衷，就是服務跟品質，然後才慢慢的轉型成立寢具這個品牌。」
捨棄價格戰，守住品質，用對行銷策略，傳產、中小企業也能與時俱進，開闢新市場，也有美髮美容材料行，在十年前轉型初期，透過蝦皮的即時回覆功能，精準掌握消費者需求，累積口碑。
主持人：「十年同行成就獎。」
蝦皮購物金選獎頒獎典禮，頒發十年同行成就獎給10年賣家。（圖／民視新聞）
蝦皮購物舉辦頒獎典禮，表揚從平台創立之初，就加入的優質賣家，成為台灣電商發展的頂梁柱。
蝦皮購物提供培訓資源，扶植本土中小賣家。（圖／民視新聞）
蝦皮企業品牌形象資深部長廖君凰：「我們有開設線上的大學培訓課程，那這個課程一直到現在，已經累積了30萬個小時，那課程內容呢，包括了廣告投放，包括了行銷策略的一個教學，就是希望我們的賣家，可以利用大學培訓，然後可以提升他們的業績，今年我們也推出了環保無包裝，讓我們的用戶不僅在享受便利的同時，也可以做到環境的永續。」
提供培訓資源，扶植本土中小賣家，增強消費者黏著度、保持競爭力，在瞬息萬變的電商市場，隨時掌握趨勢。
原文出處：百位蝦皮賣家齊聚 見證十年深耕成果 傳產靠行銷拼轉型
更多民視新聞報導
啟動非洲豬瘟第2階段強化措施 卓榮泰：澈底阻斷傳播途徑
雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金
美韓貿易合作多！ 白宮發言人IG曬南韓美妝戰利品
其他人也在看
日本政府發言人：日本不排除導入核動力潛艦
（中央社東京1日綜合外電報導）日本內閣官房長官木原稔昨天接受日本媒體訪問時，被問及導入核子動力潛艦作為強化國防的可能性時表示，「不排除所有選擇，將評估提升嚇阻力與因應能力必要的對策」。中央社 ・ 21 小時前
日女旅遊「狂掃台味戰利品」！驚人家當曝光全網笑了：真的超台
（記者洪承恩／綜合報導）近來越來越多日本人來台旅遊，一名自稱「熱愛台灣的歐巴桑」的日本網友近日在Threads […]引新聞 ・ 17 小時前
新北蘆洲微風運河驚傳溺水 70歲婦送醫不治
警消獲報後趕抵現場，立即出動船艇下水搜救，將女子救上岸。女子年約70歲，身穿黑色上衣與褲子，當時已無呼吸心跳，身上未攜帶證件，身分尚待確認。救護人員立即將她送往淡水馬偕醫院急救，經搶救仍宣告不治。警方目前正調查死者身分及溺水原因，詳細案情仍待釐清。CTWANT ・ 17 小時前
豬糞污泥厚達10公分！國軍清消染疫豬場逾24小時 11/3再採檢
台中梧棲廚餘養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，經兩次清消後仍驗出病毒，由於現場髒亂遠超過預期，尤其豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，出動上百人次國軍與化學兵現場清消超過24小時才完成，預計後（3日）天再前往第3次採檢，昨天中央也到與豬場相通的畜主住家採檢，10個樣本全都陰性，非洲豬瘟中央前進應變所指自由時報 ・ 19 小時前
不把妳當家長，比較放得開？3寶媽激戰兒高中體育師！抖出私下奢華生活
新北人妻小花（化名）遇有3名子女，因接送小孩上下學，認識某高中體育老師大壯（化名）兩人因此發生婚外情，被丈夫小綠（化名）抓包，私下至少開房1次、車震2次；私下對話還說，「努力不把妳當家長，做的時候會比較放得開」；大壯挨告，甚至哭窮沒錢賠，但被查出生活奢華，開庭前還出國、聽演唱會到高級餐廳用餐，法院審理後，判他應賠40萬元。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 10 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 8 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前