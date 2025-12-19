百倍奉還【桃園市民卡APP 尊榮會員專屬抽獎活動】100組萬元電支儲值金加碼抽

桃園市智慧城鄉發展委員會與桃園市經發局推出「普發一萬，百倍奉還」活動，民眾綁定市民卡App，除原本的百萬大獎外，加碼百組萬元獎金，讓普發一萬效益加倍再加倍。圖：智發會提供

114年1月17日全新上線的「桃園市民卡 APP」表現亮眼，上線不到一年已突破 29萬下載量，成為桃園市民使用市政服務的智慧生活幫手。桃園市智慧城鄉發展委員會為持續推廣民眾綁定市民卡App，特別與桃園市經發局「普發一萬，百倍奉還」活動合作，除了原本的最大百萬大獎外，智發會額外加碼百組萬元獎金，讓普發一萬效益加倍再加倍。

打造「全能型市政App」，節省民眾心力還能節省荷包

桃園市民卡APP高度整合市政各項申辦服務外，也將市民常用的功能匯聚於單一平台，讓市民可透過APP輕鬆完成圖書借閱、儲值金查詢、報名活動、場地租借等多元操作，並首度實現地方稅、規費、停車費等費用線上繳納。透過多元整合，大幅提升市民使用政府數位服務的便利性與效率。

此外，桃園市民卡APP更設計「桃園幣」回饋機制，讓使用者透過參與線上活動獲取桃園幣，並能將桃園幣以1:1的價值兌換等值商品或電子儲值金，讓回饋真正進到市民的手中。而App中還有超過4千家的特約優惠商店，讓使用者持App走到哪優惠就到哪。

響應普發現金熱潮！「百倍奉還」市民卡App再加碼百萬抽獎

近期因應普發現金，「桃園百倍奉還」活動的熱度持續飆升，短短半個月已吸引超過7萬人註冊參與。智發會於12月19日驚喜宣布，為回饋桃園市民卡APP的使用者，同時也鼓勵尚未綁定市民卡App的市民朋友加入，因此除了經發局提供的百萬大獎外，再豪氣加碼100萬元，讓市民朋友中獎率翻倍。

本次由智發會加碼的獎項將會以100組1萬元儲值金大獎提供（中獎者可選擇 iPASS MONEY或悠遊付）。智發會強調，這項獨家好康將專屬於持有桃園市民卡，並已升級為桃園市民卡APP「尊榮會員」的市民朋友。市府透過提供這份1萬元的小確幸，目標是進一步提升桃園市民使用數位政府服務的意願，擴大數位化生活的便利與樂趣。

抽獎詳情請見活動網頁：https://typass.tycg.gov.tw/

