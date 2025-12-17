「百倍奉還」登錄破11億元 張善政邀大家桃園消費抽大獎快訊/普發一萬「百倍奉還」已破11億元 張善政喊抽獎加碼！

桃園市長張善政今（17）日主持市政會議時表示，桃園經發局為擴大中央普發現金1萬元效益，於2025年11月12日推出「普發一萬．桃園百倍奉還」活動，鼓勵民眾消費刺激桃園經濟，截至12月15日，註冊會員已達7萬5000人，登錄發票消費金額突破11億元，民眾參與程度超越過往活動規模，成效十分顯著，歡迎國人持續踴躍在桃園消費。

張善政。(圖/桃園市府提供)

張善政指出，活動採不定期抽獎方式，目前已有33名幸運得主獲得1萬、5萬及10萬元不等的獎金。「普發一萬．桃園百倍奉還」活動將啟動「第二階段加碼」，針對已登錄發票的會員，額外提供200組、每組2000元的抽獎機會，盼以此帶動桃園商圈及觀光工廠的消費熱度。

桃園經發局表示，目前正如火如荼進行的「觀光工廠週」，串聯市內多家知名觀光工廠祭出專屬優惠，邀請民眾「一起玩，一起賺！」。只要在12月13至21日活動期間，到特約觀光工廠消費滿100元，即可參加觀光工廠加碼抽2000元的活動，還可以參考活動官網上的特約店家資訊，享受觀光工廠的專屬優惠與好康。

(圖/截自桃園經發局臉書)

經發局進一步指出，緊接在「觀光工廠週」之後，「商圈週年慶」將於12月20日接力開跑，屆時將有更多桃園好吃、好買、好玩的商圈店家加入響應行列，共同炒熱年底消費熱潮，歡迎國人在桃園消費，在歲末年終的節慶氛圍中一起抽大獎，獎項抽不完，開心迎接2026年。

