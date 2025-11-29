百億企業交棒倒數！「吊車大王」替女兒徵婚：「最完美女婿」條件曝光

記者簡浩正／綜合報導

吊車大王胡漢龑分享對女婿的要求。（圖／吊車大王提供）

64歲、身價逾百億的「吊車大王」胡漢龑，與4位妻子、14名子女同住市值5億元竹北豪宅，堪稱人生勝利組。事業、愛情都得意的他，對兒女感情生活也相當關心，談起對女兒婚事的看法，也曝「女婿條件」，展現父親護女心爆棚。

胡漢龑近日接受媒體訪問時直言，從不會強迫女兒踏入婚姻，「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁。」如果女兒想交男朋友、甚至想生小孩，爸爸都會全力支援、照顧她們，完全沒有問題。

身為男人，他說不該抽菸、不喝酒、不吃檳榔，個性至少不會焦慮、暴躁、暴怒或打人的現象。對於女婿的條件，胡漢龑則說「完全沒有條件」，並指另一女兒的另一半「也是我們公司員工，而且非常勤奮」，他也不會在乎說是否有結過婚、離過婚或是有小孩，「我這個人個性就這樣，你今天只要對我女兒好，我也會對他更好，就這樣子。」

胡漢龑的父親胡鵬飛創辦啟德機械起重工程公司，自15歲半就跟隨父親投入吊車事業，並在10多年前從父親胡鵬飛手上接下事業，帶領啟德在機械運輸界位列亞洲前3名，年營收不僅破30億還擁有4房嬌妻、14名子女，事業能力及私底下生活都為人津津樂道。

