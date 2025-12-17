百億侵權黑市曝光！刑事局破獲近年最大盜拷教學教材案

【警政時報 徐煜勝/台北報導】刑事警察局智慧財產權偵查大隊近日破獲近年來規模最大的盜拷教學教材光碟案件，查獲大量侵權教學教材光碟、紙本試卷及燒錄設備，經著作權人估算侵權市值高達新臺幣180億元，對出版產業與學生受教權造成嚴重衝擊，全案已依違反著作權法移送新北地檢署偵辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷說明。（記者徐煜勝翻攝）

刑事局指出，近年不肖人士未經出版社等著作權人同意，非法重製教學教材試卷，透過掃描、影印、燒錄等方式轉成電子檔、紙本或光碟，再利用電商平台、通訊軟體及雲端硬碟對外販售、散布，從中牟取暴利，已成為新型態侵權犯罪。

配合臺灣高等檢察署114年度「查緝侵害教學教材智慧財產權」專案行動，刑事局智慧財產權偵查大隊鎖定網路電商平台疑似販售盜版教材賣家深入追查，並在接獲多家教學教材出版社報案後，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，組成專案小組展開蒐證。

警方查扣侵權教材證物。（記者徐煜勝翻攝）

警方於114年3月間前往新北市蘆洲區執行搜索行動，一舉查獲侯姓男子等7名犯嫌，現場查扣侵權盜版教學教材光碟1,800餘片、光碟燒錄機3臺、電腦主機2臺、行動硬碟4個、行動電話3支，另查獲大量電磁紀錄、侵權紙本試卷20餘箱及相關廣告DM等證物。

經調查，侯姓犯嫌等人自111年間起，共同非法販售盜版教學教材，並雇用多名人員協助，將原版教材掃描成電子檔後，影印成紙本試卷或燒錄成光碟，再透過電商網路賣場、LINE通訊軟體販售，甚至上傳至雲端硬碟供不特定人下載購買。警方清查涉案網路賣場交易紀錄，累積交易量近萬筆，不法所得逾新臺幣1,500萬元。

刑事局表示，該案侵權規模龐大，嚴重侵害出版社及作者權益，也影響學生正常學習與教育公平，全案訊後依違反著作權法第91條、第91-1條及第92條等罪嫌，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

刑事局同時呼籲民眾，切勿透過非法管道購買或下載侵權試卷、光碟或雲端教材連結，以免觸法並助長犯罪行為。未來將持續加強查緝侵害教學教材智慧財產權案件，全力守護我國智慧財產權，維護出版產業與學生受教權益。

