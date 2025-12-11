百億助逾千名青年海外圓夢 賴清德讚：可能會有下個周子瑜

總統賴清德今天上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，肯定青年以自信與創意展現築夢成果，會中賴先是觀賞青年百億成果影片、聽取圓夢青年代表分享，並與現場貴賓一同進行旗艦計畫傳承儀式。其中成果展開幕邀請赴韓的年輕女孩帶來K-POP舞蹈表演，也讓直呼「令人非常振奮，可能會有下個周子瑜」。

賴清德今天上午現身華山文創園區出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，賴清德致詞表示，很高興來參加「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，看到每位發表成果的青年都面帶笑容、充滿自信地訴說築夢過程的點點滴滴，非常欽佩大家的勇氣和認真學習的態度，也為大家豐碩的成果感到驕傲。

談及計畫的緣起，賴清德提到，幾年前在電視上看到不老騎士完成年輕時的夢想，回想自己年輕時也有想做但沒去實踐的事，相信許多人都有同樣的情況。因此，決定將協助青年圓夢列為重要的青年政見之一，最後終於成功讓圓夢計畫上路，將舞台搭建好，讓每位有想法的年輕人都有機會築夢，今天能見證這場成果發表，也是實現自己協助青年成功追夢的夢想，「我們都是築夢仔」。

總統賴清德表示，今天見證這場成果發表，「我們都是築夢仔」。（圖／總統府提供）

賴清德說，這次難得的成果發表會，希望讓更多年輕人來觀摩其他人如何將想法落實為追夢計畫、如何善用政府的舞台築夢踏實，到海外去開拓視野、實現夢想，也邀請家長來參觀並鼓勵孩子築夢。

賴清德接著說，學校的老師與孩子相處時間最長、最了解孩子的想法、長處、興趣及可能的發展方向，期盼老師們來參觀成果展，將觀察到的心得提供給學校，讓孩子能順利踏上築夢之旅。

賴清德說明，教育部分析今年參加的1463位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列30個計畫及300個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子，也感謝所有參與計畫的部會以及海外、國際NGO和學術單位的協助，沒有大家的幫忙是無法達成的。

賴清德喊話，希望以第一年成果發表會作為基礎，未來多傾聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能更好、更貼近年輕人需要，讓大家發揮所長與興趣。



