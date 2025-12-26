「百億千金」江齊健身房遇偷拍 又氣又慌仍挺身...當場怒斥：再來就報警

〔記者李紹綾／台北報導〕江齊出道即受矚目，被挖出是百億資產大亨江道生的女兒。她近來擔任《COSMOPOLITAN》封面人物，分享曾在健身房遇到偷拍，勇敢當面制止，事後回想，那一刻的挺身而出，是保護自己，也保護他人。

江齊近期參與影集《如果我不曾見過太陽》，飾演紀錄片採訪者「周品瑜」，一路追尋神秘角色江曉彤的過去。她形容周品瑜像社會新鮮人，懵懂卻勇敢、單純又執著，想把眼前的事做到最好。因未拿到完整劇本，她也如角色般隨劇情一步步接近真相，這份未知感成為投入演出的動力。

隨著劇情推進，故事帶給江齊強烈衝擊，她為角色遭遇感到沉重與無力，也思索自己能做些什麼，最後得到的答案是：「多愛身邊的人，多珍惜彼此。」她認為社會需要更多包容與愛，而非批評與責備，也提醒別輕易評斷他人，這正是她最想透過作品傳遞的訊息。

江齊也被周品瑜的真誠打動，對方總是奮不顧身把事情做好，讓她想起自己大學畢業後擔任製片助理的時期，雖然生疏，仍努力把每件事完成。不過她笑說，周品瑜太過透明直接，與自己習慣內斂、冷靜的性格正好相反。

透過一次次角色經驗，江齊更清楚看見自己。她認為人在不同階段本就有不同樣貌，而演戲的魅力，在於挖掘那些平時不易被看見的面向。她自認平時情緒淡薄，但透過角色得以體驗更強烈的情感，無論爭執或哭戲，都是生活中少有的釋放，也讓演戲成為探索自我、釋放能量的重要出口。

演戲同時拓展了江齊的生活視野，因劇情需求學習武打、鋼琴、唱歌與吉他，讓她重新享受學習本身的樂趣。近期她開始上武術課，期待未來挑戰動作戲；私下也熱愛爬山，親近山林。她分享曾在健身房發現有人偷拍，當下又氣又慌，看對方從她面前經過，她堅強對那人說：「你現在做的這個行為是真的很不好，如果我再看到，就要報警了。」事後回想，她覺得挺身而出，不僅是捍衛自己的權益，也是保護大家，連自己都驚嘆當下有勇氣站出來。

江齊希望觀眾透過角色，看見自己生命的一部分，而非只記住「江齊」這個名字。除了演戲，她也期待有一天能站上小舞台自彈自唱，並以「fail early, fail often, but always fail forward」提醒自己，順流而行，把眼前的事做好，就已足夠。

