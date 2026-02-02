百億台大癌醫院長換人！ 肝膽胰腫瘤權威吳耀銘接任 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台大醫院癌醫中心分院今（2）日舉行院長交接典禮，前任院長楊志新退，由副院長、國內肝膽胰腫瘤權威的吳耀銘正式接棒。吳耀銘直言，未來最大挑戰就是「留才、攬才、育才」，盼營造幸福職場，特別是要留住護理師、專科護理師等人力，以免衝擊病人等住院、等手術的時間。

吳耀銘是國內肝膽胰腫瘤權威，專業領域包括：肝臟腫瘤手術、治療肝膽結石手術、治療肝臟移植、腹腔鏡手術、急性肝臟衰竭、照顧肝臟再生及肝細胞移植研究等。

吳耀銘下午接受媒體聯訪時表示，癌醫中心分院七年了，一路走來，受到台大校方、醫學院及台大醫院體系的長期支持，且在鄭安理、楊志新二位前院長努力下，打下穩固根基，讓醫院在醫療、教學與研究上皆擁有高起點。他並特別點名感謝永齡健康基金會創辦人郭台銘及各界企業賢達，正是因為這些慷慨的捐助，癌醫中心分院才得以擁有先進的質子治療設備與堅強的研究後盾。

上任後馬上面臨挑戰，吳耀銘說，首先是科技日新月益，為了實現癌醫中心分院「華人領先一流」的目標，所以一定要追求更新的科技及跨領域人才。

吳耀銘說，未來最重要的工作之一即是「留才」、「攬才」與「育才」，其中又以護理人員為重中之重，這幾年國內醫院最大問題就是人才流失，尤其護理師短缺，導致很多醫院被迫關閉病房，讓國人引以為傲的健保受到很大衝擊，沒有護理師，醫療團隊就無法運作，病人等住院 、等手術的時間被迫延長。

吳耀銘說，衛福部目前已提出多項護理薪資改善措施，但院方還需要想更多辦法，盼獲社會資源及企業的挹注，讓辛苦的醫療人員，如護理師、專科護理師的辛苦有實質的回報，希望營造幸福職場，擴及照顧工作之餘的生活及休閒，甚至比照航空公司的商務艙，提供護理人員舒適的休息空間；員工宿舍部分，目前台大校方已提供土地，但醫院還要自籌財源，將是未來最大的計畫。

