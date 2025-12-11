百億圓夢基金首發！1463青年海外開拓視野 走向世界舞台

賴清德總統（中）11日與出席嘉賓共同參與「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展啟動儀式，並與青年代表站上舞台見證啟動時刻。現場集結教育部、環境部及外交部政府部會與民間團體，象徵跨部門攜手為青年打造國際行動平台。（鄧博仁攝）

教育部今日舉行首屆「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展，今年共提供1463位築夢青年圓夢，今日起於華山1914文化創意產業園區展出青年成果。賴清德總統指出，該計畫源於協助青年圓夢的初衷，在行政團隊與國內外合作夥伴的共同投入下，協助青年到海外開拓視野、實現夢想的重要平台。政府將持續精進計畫內容、擴大計畫名額，協助青年勇敢追夢。

「青年百億海外圓夢基金計畫」不僅是教育部青年發展署的核心計畫，更是賴總統提出「夢，你來做，台，國家來搭」承諾的具體實現。今年計畫推出第一年，共提供1463位築夢青年圓夢，藉由各政府部會及民間組織的努力，與海外鏈結，走向世界。

賴清德總統11日在「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會上致詞，強調政府將持續支持青年走向世界、拓展國際視野。（鄧博仁攝）

賴總統致詞時表示，對青年把握機會、勇敢踏出第一步深感欣慰，並向青年世代強調，政府願意成為最堅實的後盾，陪伴青年把夢想推向世界舞台。未來也會持續推動更多元化的主題計畫，結合全球趨勢、國際競爭優勢與青年創意，讓不同專長、不同興趣的青年都能找到適合自己的途徑，展現屬於台灣的多元國際力。

賴總統提到，教育部分析今年1463位築夢青年的背景跟區域分布，發現城鄉有些不平衡，所以明年特別匡列30項計畫，有300個名額，要給弱勢偏鄉、原住民或是特殊家庭的孩子。

成果展自12月11日至14日於華山1914文化創意產業園區展出，為期4日，規劃5大展區，呈現青年從啟程前的迷惘、探索，到逐步實踐夢想、於國際舞台綻放成果的圓夢歷程。展出形式包含青年特色展位、上台發表、築夢沙龍分享、動態表演與跨界交流等，讓每個青年跨國努力的故事都能被看見。

