百億大案入帳與AI園區接棒 中工2026進入獲利收割期

中工經歷多年的策略轉型與體質調整後，2026年被視為其營運爆發的關鍵「收割年」。面對近期資本市場的喧囂，中工董事長周志明昨（27）日親自定調，強調公司將堅守「公共工程為底、房產開發為衝」的雙軌策略，不受外部雜音干擾；他指出，中工早已跳脫傳統「逐工地而居」的獲利模式，隨著今年正式迎來房地產開發的豐收期，加上手握1,700億元的公共工程庫存，中工已建立起一套兼顧「立即性現金流」與「長期資產增值」的黃金獲利方程式，有信心在今年交出亮眼成績單，顯著提升股東回報。

董座信心喊話 兩大金雞母接力報到

「不管市場怎麼看，我們把工程做好、把房子蓋好，獲利自然會說話。」周志明在談及今年營運展望時顯得信心滿滿。他特別點出，中工今年的獲利亮點，首推位於台北市民生社區的指標都更案「鳴森大苑」，該案涵蓋「碧硯閣」與「鳴森苑」兩大基地，總銷規模突破百億元，是該區域近年少見的大型開發計畫。

其中，「碧硯閣」已於今年1月率先啟動交屋程序，預計2月底前即可全數完成交屋。這意味著高達數十億元的營收將集中在第一季認列，不僅為2026年的財務表現打響第一砲，更證明了中工在精華區都更整合的執行力。

緊接著，將鏡頭鎖定位於新北土城工業區的「中工雲宇宙AI園區」，這座基地規模超過16,000坪、總樓地板面積逾10萬坪，可說是中公「未來十年的超級金雞母」，園區不僅規劃了高規格的智慧物流與200米空中跑道，更鎖定高科技企業總部與研發中心需求。

中工主管透露，該園區預計在2026年年中取得使用執照並展開銷售移轉，目前已吸引多家大型科技企業洽詢，預期下半年將為中工帶來可觀的營收與現金流挹注；並強調，這類資產不僅能一次性貢獻獲利，未來更具備長期增值的潛力，是中工轉型為資產運營商的重要里程碑。

中工董事長周志明對今年展望看法樂觀。（圖／記者李孟璇攝）

手握1,700億工程訂單 築起「現金流護城河」

另一方面，目前中工手中的公共工程合約總額已達新台幣1,700億元，這個龐大的數字代表著未來三到五年穩定的營收基底。這些工程涵蓋了大型交通建設、基礎設施以及城市重建項目，不僅展現了中工在處理高難度工程上的技術統御力，更重要的是，在營建業面臨景氣波動時，這些長週期的政府標案能提供穩定的現金流支撐，成為公司最堅實的護城河。

面對外界對於經營權的諸多揣測，周志明選擇回歸基本面回應。他強調，經營團隊的首要任務是確保每一項工程如期如質完工，並將開發案的價值最大化；公司也將持續強化工程技術與品質管理，並透過ESG永續理念提升資產價值。在「工程本業穩健」與「房產開發爆發」的雙引擎驅動下，周志明對今年的營運展望看法樂觀。