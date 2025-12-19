百億投資三井落腳鳳山！ 高雄LaLaport上樑 陳其邁：打造南台灣購物新地標

▲高雄市長陳其邁出席LaLaport高雄工程上樑典禮，並感謝企業看好高雄，投資高雄，期望打造一座南台灣購物娛樂新地標。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣三井不動產斥資百億元，於高雄衛武營東側打造全台第三座「Mitsui Shopping Park LaLaport」，今（19）日舉行工程上樑典禮

▲高雄衛武營東側打造全台第三座「Mitsui Shopping Park LaLaport」，今日舉行工程上樑典禮出席與會國賓合影。

，市長陳其邁親自出席，與台灣三井不動產董事長久一康洋及多位貴賓共同見證鳳山重大商業投資案的階段性成果，並感謝企業看好高雄，投資高雄，也期望打造一座南台灣購物娛樂新地標。

廣告 廣告

陳其邁致詞時表示，鳳山建城237年，人口高達35萬以上，是高雄最大的行政區，但一直缺乏大型百貨公司，這次LaLaport進駐，實現鳳山市民多年期待，意義重大。他特別感謝三井不動產團隊看好鳳山、投資鳳山，並感謝中央協助解決土地問題，市府也全力配合中央政策，促成此案順利推動。

陳其邁強調，市府將持續推動鳳山中城建設，完善交通及周邊環境，讓LaLaport如期如質完工，未來營運不僅服務鳳山市民，更吸引南台灣各地遊客，成為百貨零售的重要樞紐，也期待LaLaport成為鳳山繁榮的新象徵。

台灣三井不動產董事長久一康洋感謝高市府的全力支持，讓工程自2023年開工以來順利累積進度，今日迎來上樑重要時刻。他並指出，LaLaport高雄將引進270家店鋪，結合國際品牌與在地特色，並以安全為首要，確保如期開幕，未來將全力以赴，打造象徵高雄的新地標，滿足市民多元生活需求，成為社區重要據點。

▲▼ LaLaport高雄預計引進270個日系與國內外品牌，打造象徵高雄的新地標，滿足市民多元生活需求，成為社區重要據點。（圖╱日商三井不動產集團提供）

LaLaport高雄規劃樓高7層、地下2層，總樓地板面積約6萬2千坪，以「URBAN GREEN NEST（城市綠色巢穴）」為設計概念，預計引進270個日系與國內外品牌，並設有沉浸式藝術展區ARTE MUSEUM及高雄在地餐飲品牌漢來美食。基地緊鄰捷運橘線鳳山西站與未來黃線Y18站，具雙捷運優勢，將串聯衛武營藝文特區，形成鳳山觀光休閒核心，打造優質一站式購物娛樂新地標。（圖╱高市府新聞局提供）