百億拚國旅／業者：著重觀光設施整修 只怕是換湯不換藥

澎湖七美鄉的「雙心石滬」，是澎湖觀光的代表景點。圖／聯合報系資料照片

行政院會昨核定 「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，預計明年啟動四年計畫，預計投入百億帶動國旅。旅遊業者與觀光學者對此品牌構想皆表認同，但對實際能否導客仍持保留態度。

旅行社聯保聯誼會會長朱永達認為，觀光署願意投資國內景點是很好的一件事，大家都期待亮點建設，能把錢花在有用的地方，讓不好的地方變好，好的地方變更好。不過朱也提醒，觀光署吸引的對象要搞清楚，到底打造這些景點是要吸引台灣旅客去外縣市玩？還是要吸引國際觀光客來台？目標設定清楚才能有效導客。

另有不願具名的業者表示，看起來這案子著重設施整修，例如設置極西點看板給旅客打卡，標明來到北回歸線，但這些做法都是騙外行人的，對於國內旅遊景點的內涵還是換湯不換藥，猜想應該是新署長上任要表現，想新花招跟立法院要錢，對真正經營國旅、了解台灣旅遊市場的業者來說，只能說很無奈。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，目前全世界北回歸線經過的地區多半是沙漠，但唯獨台灣北回歸線經過之處有多種地貌景色，的確在國際觀光推廣上是個很好的賣點，如果包裝、行銷得宜，對外國旅客來說是有特殊吸引力的。

不過黃正聰也說，由於目前中橫是斷的，觀光署規畫要發展的幾個縣市僅澎湖與嘉義方便串聯，若要橫向串聯西岸與東岸有難度，不過對外國旅客來說還是可以了解相關地理位置。

觀光署副署長黃勢芳表示，本計畫目的源起是認為台灣南部還有很多不錯的旅遊景點，但長期停留在國旅狀態，對外籍旅客來說指引不算清楚，未來會強調地方故事內涵，向國際行銷，讓外國旅客來台也可以多往南部旅行，而非只停留在北部觀光。此外，台灣要逐步轉型開發高端旅遊產品，既有的建設、環境都可重新盤點、升級，例如大鵬灣可以開發新的高爾夫球場，成為台灣唯一的濱海型球場等。

