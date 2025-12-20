百億氫能夢》心理學家變氣體女王 揭苗華山百億氫能布局

在南台灣冬日的暖陽下，位於高雄楠梓、距離台積電新廠不到10分鐘車程的地點，台灣首座商用加氫站正式剪綵。這不僅是聯華林德與台灣中油協力的結晶，更是聯華集團第三代苗華山與其夫婿柯宗慶耗時十年的心血。從不被看好到如今成為淨零轉型的領頭羊，苗華山正以其獨特的國際視野與堅韌，試圖在2030年為聯華投控開創出營收突破百億元的新藍海。

心理學才女跨界能源戰場

身為聯華實業副董事長苗豐盛的千金，苗華山的接班之路顯得與眾不同。研究所攻讀心理學的她，早年並未在集團核心歷練，而是在母親張敏君經營的出版社負責文字工作，與工業氣體看似隔著千山萬水，直到2015年，她正式進入聯華林德，從醫療用氣體業務起步，並在上海遇見了當時在產業界深耕的英籍丈夫柯宗慶，兩人的結合不僅是跨國良緣，更成為聯華集團轉型新能源的重要推動力。

苗華山曾感慨，這場為了實現氫能社會的夢想已經等了十年，在早期資源匱乏、法規模糊的年代，那份「孤單」是外人難以想像的。但她深信，氫能有望成為台灣繼半導體之後，另一個在國際舞台上發光發熱的明星產業，能讓台灣在能源轉型的賽道上，不再只是被動的技術跟隨者 。

聯華三箭布局全球技術鏈

為了構建完整的氫能生態系，聯華投控近期啟動了三項極具戰略意義的國際投資。首先是入股已具備燃料電池量產能力的德商博世（Bosch），旨在掌握核心的能源轉換技術；其次是與全球車業龍頭豐田集團（Toyota）達成合作，不僅引進了具備指標意義的Mirai氫能車，更計畫整合聯華集團旗下的聯強國際、神通資訊等通路與技術資源，將氫能應用從車輛延伸至物流與科技系統的連結。

第三則是投資加拿大燃料電池大廠巴拉德動力系統（Ballard），這三樁投資分別鎖定發電端、應用端與核心動力組件，為聯華林德在台灣打造燃料電池製造中心奠定了基礎。

苗華山最的目標是，2030年，聯華投控新能源事業營收要從目前的3億元，爆發性增長至超過百億元的規模。擔任新能源事業執行總監的柯宗慶強調，加氫站的啟用只是「起手式」，未來聯華林德將整合產氫、運氫到加氫的「點對點一站式諮詢服務」，協助企業達成最低總體持有成本與低碳排產出。 對苗華山而言，氫能不只是賣氣體，更是一套關於未來能源如何穩定運行的解決方案。隨著楠梓站與樹谷站的啟用，這場橫跨十年的長征終於看到曙光，而聯華集團的第三代，正帶領著這艘氣體巨艦，駛向全新的百億綠能版圖。