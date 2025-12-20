百億氫能夢》氫能雙站南台灣齊發 聯華林德卡位百億商機

12月11日，南台灣的冬日暖陽下，台灣氫能產業迎來了具備里程碑意義的一天。國內主要工業氣體廠商聯華林德（Linde LienHwa）宣布，位於台南樹谷園區的示範性加氫站與高雄楠梓的商用加氫站正式宣告啟用。這不僅是聯華林德與台灣中油公私協力的成果，更引進了全球氣體龍頭林德集團（Linde）的先進設備，試圖在淨零排放的賽道上，為台灣重型載具轉型畫下關鍵的一筆。

氫能雙站齊發開啟綠能新頁

這兩座場站的啟用，象徵著台灣氫能應用從實驗室正式走向商用化階段。聯華林德與台灣中油攜手，在高雄楠梓打造了具備指標意義的商用加氫站，這座場站不僅肩負著實踐低碳排氫能載具的任務，更是目前全台首例通過層層法規把關的安全場站。台灣中油董事長方振仁指出，這座站體一天可為七輛大巴士加氫，且能同時滿足700bar與350bar的不同壓力需求，展現了技術上的高度兼容性。

而在台南樹谷園區內的場站，則有著截然不同的戰略定位。該站被定義為非營利性質的「示範性加氫站」，其設立於聯華林德的氫氣生產廠內，主要任務是作為產官學研的協力平台，透過這個平台，業界得以依據不同專案任務進行前瞻性研究，為逐步壯大氫能生態系提供實驗場域。一名市場人士觀察：「這種商用與研發併行的策略，顯示聯華林德在卡位新能源市場時，已做好了長期抗戰的技術準備。」

聯華林德氫能雙站比一比。（圖／AI生成）

引進林德技術解決土地焦慮

面對台灣地狹人稠的特殊地理條件，聯華林德此次引進合資夥伴林德集團（Linde）的「模組化」技術，被視為推動加氫站普及的殺手鐧。這套設備的核心優勢在於佔地小且可模組化，具備極高的彈性與擴充性，能配合場地需求快速移轉遷移，相較於傳統加油站龐大的土建工程，這種「積木式」的建置方式不僅縮短了工期，更大幅降低了初期建置的風險與土地取得的難度。

聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總沈欣儒強調，樹谷示範站的模組化設備具備全自動與安全高規的特性，能因應市場量能需求隨時調整位置；此外，聯華林德更導入了「點對點一站式諮詢服務」，從前端的建置設計、維修保養到遠端監測，提供營運業者全方位的支持。這種模式目標在於協助客戶達成最低的總體持有成本，並確保加氫站在商業環境下得以長期、穩定地運作。

瞄準全球十八億美元商機

根據Research and Markets的報告，全球加氫站市場正以每年23.8％的驚人速度成長，預計到2030年市場規模將達到18億美元，報告特別點出，「中型站體」將成為未來主流，因為其技術成熟度高、表現穩定且能有效降低資源浪費。聯華林德與中油在高雄設置的楠梓站，正是順應這股國際浪潮，鎖定重型商用載具作為切入點。

聯華林德董事長歐文（Peter Owen）認為，氫能在邁向淨零碳排的過程中扮演不可或缺的角色。為了實踐這份願景，聯華林德結合了30多年在地產氫與運氫的經驗，配合林德全球累積兩百座加氫站的成功實績，試圖在台灣深化氫能生態系。隨著兩座站體的正式啟用，聯華林德已立下目標，要讓氫能、燃料電池及加氫卡車等新能源業務，在2030年時由現今的3億元營收翻倍突破至百億元規模。