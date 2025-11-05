百億票房男星回歸！ 吉澤亮瘋狂操肌全裸熱演《吸血鬼》

吉澤亮在《電影版吸吸吸吸吸血鬼》全裸亮相，徹底解放肉體飆演技。采昌提供

改編自人氣漫畫的年度瘋狂吸血鬼爆笑喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》，由近期在台灣票房破千萬的《國寶》男主角吉澤亮領銜主演，新作明（7日）在台接力上映。

本片劇情描述在澡堂「戀之湯」工作的森蘭丸（吉澤亮 飾），其實是一名活了450年的吸血鬼。為了追尋世上最稀有、最美味的「18歲處男之血」，他一邊默默守護著澡堂老闆的兒子李仁（板垣李光人 飾），一邊悄悄覬覦著他的血液。某天，蘭丸震驚地發現李仁竟對同班同學葵（原菜乃華 飾）一見鍾情！眼看李仁的童貞危在旦夕，蘭丸決定展開一場「不讓童貞失守」的作戰！沒想到，當蘭丸試圖說服葵時，竟意外被這位熱愛吸血鬼的少女倒追！就在情況急轉直下之際，誓言要獵殺吸血鬼的坂本（滿島真之介 飾），以及葵的肌肉猛男老哥弗蘭肯（關口Mandy 飾）也陸續登場，讓事態更加混亂。就在誤會接連不斷、戀愛局勢愈加失控的時候，蘭丸的宿敵，也是他同為吸血鬼的哥哥森長可（真榮田郷敦 飾），也正悄悄地逼近…。

狂換20套衣服！造型非常講究

吉澤亮先前主演的《國寶》在日本賣破160億日圓（約新台幣34億元），晉身「百億票房男星」後，繼續在本片展現變色龍演技，於片中徹底解放肉體，瘋狂演繹中二吸血鬼「森蘭丸」。為了詮釋日本難得一見的吸血鬼角色，他為了要貼近原作，並讓造型符合自己的身體線條，自主對造型提出許多細緻要求，從服裝、耳朵大小到頭髮長度都非常講究。他分享道，「這次連髮型我都吹毛求疵，哪裡可以留長，哪裡應該再短一點，我都和化妝師一起調整細節才完成，服裝也很講究，光運動服大概就試了20套吧！」

吉澤亮（左）看到同樣一身肌肉的關口Mandy後，崩潰地大喊絕望。采昌提供

由於他所飾演的吸血鬼，在漫畫中擁有結實身材，尤其角色在片中有多場澡堂泡澡戲，甚至還有大銀幕全裸演出，為了展現好身材，他特別增肌重訓，沒想到卻在片場看見飾演「肌肉腦老大」的關口Mandy後，被他一身健壯肌肉嚇到大喊：「簡直絕望！」兩人在戲外也時常討論健身話題，吉澤亮更喊話：「想成為少數能舉起100公斤的人之一！」

為電影獻聲狂破音

吉澤亮為了詮釋吸血鬼角色，他相當重視外型要貼近原作，並對造型提出細緻要求。采昌提供

兩大帥哥在片中狂秀肌肉，勢必讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。值得一提的是，吉澤亮還在片中開口獻唱角色專屬歌曲，並花費多時練唱，更自爆「瘋狂破音」，無奈笑說：「音太高了！我一邊唱，一邊覺得根本唱不上去，結果錄了好多次，聲音破了又破，一直唱到我音上去為止，真的是相當艱難的錄音過程！」不過歌曲成品讓他很滿意，讓他特別向觀眾呼籲：「整首歌很帥，我很喜歡，但特別是唱到李仁的部分，我充分表現森蘭丸對李仁血液的渴望。希望大家一定要仔細聽，這應該是我生涯中第一次唱歌唱得那麼性感！」

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》明起在台上映，台灣片商順勢公佈「戲院入場特典」，只要在各影城開放販售日起，購買本片電影票乙張，即可憑電影票於11月7日起至原購票影城兌換領取「電影A3原文海報」乙張，數量有限，送完為止。



