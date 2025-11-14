百億都更工地傳火警！中工陶朱隱園遭買家「砍價9千萬」

中華工程爭議不斷，信義豪宅陶朱隱園，遭買家大砍9千萬元。（圖／TVBS）

台北松山民生社區百億都更工地發生火警，承包商中華工程立即回應將加強工地用電安全。這起事件發生的時機正值中華工程面臨經營權爭議，寶佳集團旗下堡新投資大量收購中工股票，持股比例已接近13%，引發市場猜測。此事件連帶影響到中華工程建造的信義區地標豪宅「陶朱隱園」，原定12億元成交的17樓住戶，買家議價9000萬元，最終以11.1億元成交，議價原因可能與寶佳收購中工股權事件有關。

松山火警雖未造成人員傷亡，但濃煙影響附近居民，至今仍能聞到味道，使周圍住戶對工地安全管理感到擔憂。中華工程在火災發生當晚及隔天上午緊急回應，表示目前起火原因仍在釐清中。中華工程近期爭議不斷，隨著火警發生再度成為關注焦點。

中華工程是威京集團旗下的上市公司，而寶佳集團自今年4月起開始大量收購中華工程股票，持股比例逼近13%，引發市場高度關注與猜測是否經營權將有變動。這些猜測源自寶佳集團董事長曾表示以併購為目標。對此，中華工程嚴厲批評寶佳集團的行為是以「禿鷹掠奪方式」大量買股，並表示將保留法律行動的權利。

中華工程目前面臨多重挑戰，不僅捲入經營權之爭，連在台北市的百億都更案也發生火警，這些事件恐怕會進一步影響潛在客戶的信心。火災原因仍在調查中，民眾對工地安全管理的疑慮也隨之增加。

