百億青年基金助圓夢！賴總統勉學生：勇敢追夢

總統賴清德親自蒞臨，青年百億海外圓夢基金計畫成果展現場。（圖／翻攝自總統府Youtube）





教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，日前在台北華山舉行成果展，展示青年遠赴海外學習的成果，而總統賴清德也特別到場參觀，與青年學子交流，他表示自己相當敬佩青年們勇敢追夢的精神。

總統賴清德出席青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動，走進展場與青年互動，了解他們參與計畫的歷程與心得。

對於計畫帶來的學習成果與感想，賴總統也鼓勵年輕人善用政府資源，勇敢築夢。

總統賴清德：「更多的年輕人要來看，人家是如何由想法變成追夢的計畫，如何善用政府的舞台，能夠讓年輕人築夢踏實，來看一看你有什麼樣的夢想，你可以應用上，站上政府所搭的舞台。」

這項計畫共有來自全國各地的1463位青年參與，教育部也特別匡列30項計畫、300個名額，提供給弱勢族群，希望讓每一位年輕人，都能擁有均等機會實現夢想，讓國際社會看見台灣青年的能量與爆發力。

