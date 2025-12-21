百億風暴1》華映案判賠131億 大同40億大陸資產恐遭查封
12月13日傍晚，一則來自中國最高人民法院的判決書，如同一枚深水炸彈在市場引爆。糾纏大同多年的華映案，最終判公司敗訴，需連帶賠償人民幣30.29億元（約新台幣131億元），面對這筆天價賠償，大同隔日雖緊急召開記者會，亮出帳上287億元現金喊話「免驚」，但本報調查發現，大同的處境恐怕不如檯面上說得輕鬆。
大同於12月13日傍晚投下震撼彈！針對與中國華映科技的業績補償款訴訟，大同接獲中國最高人民法院終審判決，宣判大同與華映（百慕達）需連帶賠償高達人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。面對這筆天價賠償，大同策略長丁爾坤在記者會上態度強硬，強調「中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力」，並宣示將依據台灣法令，全力阻斷對方來台查封資產。
這起案件源於2009年，當年大同集團為了讓旗下的子公司中華映管（華映），能夠透過孫公司「華映科技」在中國深圳借殼上市，簽署了一份「保證獲利」的承諾函，合約中不僅保證華映科技每年淨資產收益率（ROE）不低於10％，更承諾若未達標，母公司將以現金補足差額。
這種「保證獲利」的條款，在當年是為了過審中國證監會的權宜之計，卻在華映破產後成為致命枷鎖。據悉，隨著華映喪失對子公司「中國華映科技」的實質控制權，該公司事後由福建省電子信息集團接管，其背後正是福建省國資委（中國國有資產監督管理委員會）。
大陸資產恐遭祭旗 40億難逃查封
雖然大同發言體系強調「台灣法院未認可前無執行力」，但在中國大陸境內，這份「最高人民法院」的判決書卻是一把即刻出鞘的尚方寶劍。衡鑑律師事務所主持律師林志洋指出，由於是終審定讞，債權人（華映科技）無須再經過任何審判程序，即日起便可向中國法院申請強制執行，直接查封、扣押並拍賣大同在中國境內的所有資產。
大同在中國還有多少肉可以割？
根據大同公司最新的年報與財報資料顯示，大同目前在中國大陸仍有多個重要營運據點，包括負責生產的「大同電子科技（江蘇）有限公司」、負責貿易與管理的「大同（上海）有限公司」，以及「大世科技（上海）」等子公司。這些公司的股權、廠房設備、以及銀行帳戶內的現金，加總帳面價值估計約在新台幣40至50億元之間。
「這40幾億的資產，現在就像是放在砧板上的肉。」林志洋分析，面對131億元的巨額債務，這40多億元的中國資產恐怕將全數被拍賣抵債；換言之，大同在中國辛勤耕耘數十年的基業，極有可能在這一波執行命令下，面臨清零的命運。
律師：財產在台灣才能拖
既然大同在中國大陸的資產凶多吉少，大同現在唯一的策略，就是死守台灣母體，不讓戰火延燒到台灣帳上的287億元現金。
依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，中國法院的判決若要在台灣執行，必須先通過台灣法院的「裁定認可」。林志洋指出：「依照法院辦案期限規定，認可程序最快5個月會有結果，意即『半年後大同就要賠錢』。」
林志洋進一步說：「財產在大陸的話，大同恐怕沒轍了，只能眼睜睜看著被執行；但財產在台灣，還可以打許可訴訟拖延執行。」他表示，雖然法院內部的行政管考期限有5個月，對於這種金額龐大且爭議極高的案件，實務上根本不可能半年結案，大同律師團勢必會祭出「焦土戰略」，構築三道防線：
第一招是「文書認證拖延戰」。大同可以質疑中國判決書的真偽、送達程序是否合法，要求透過海基會與海協會進行漫長的文書驗證，光是這個行政流程就能耗掉半年以上。
第二招是「公序良俗大辯論」。這也是最核心的防線，大同將主張當年簽署的「保證獲利」對賭協議，要求母公司無端填補子公司虧損，嚴重違反台灣《公司法》的股東平等原則與資本維持原則，一旦台灣法院認定該判決違背我國公序良俗，這131億元的債務在台灣將形同廢紙。
第三招是「耗時間」。不同於一般訴訟可以先供擔保「假執行」，認可判決屬於「非訟程序」，必須等到法院裁定「確定」之後，債權人才能聲請強制執行；也就是說，即便華映在台灣法院的第一審認可訴訟勝訴，大同只要繼續抗告，透過二審、三審的審級制度救濟，在全案定讞之前，對方一毛錢都拿不到。
林志洋分析，大同可以利用冗長的司法程序「以時間換取談判空間」，在拖延的過程中逼迫對手坐下來談判，最終尋求打折和解，「只要能少賠一點，對大同來說就是贏。」
131億懸頂 考驗投資人信心
這場百億風暴，對大同新經營團隊而言，短期內台灣母體不必掏出真金白銀賠償，但「131億元」這個驚悚數字，將如同一把懸在頭上的劍，在未來幾年內，持續考驗著大同股價的支撐力與投資人的信心。
更關鍵的是，當中國資產被清算後，這對於誓言帶領大同轉型、衝刺重電與新能源版圖的新任董事長張榮華來說，不僅少了一個重要的海外基地，更在改革起步的關鍵時刻，遭到一記沈重的財務悶棍。
