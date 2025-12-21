百億風暴2》大同擬一次提列131億損失 張榮華打什麼算盤

中國最高法院的一紙判決，讓大同背上了131億元的債務，有媒體指出，為了徹底解決這樁糾纏十多年的華映爛帳，大同新任董事長張榮華與經營團隊已達成共識，計畫採行「最嚴格會計標準」，不排除在今年底的財報中，一次性全額提列約新台幣131億元的「或有損失」。此舉將導致大同今年由盈轉虧，每股盈餘恐將重創6.09元，創下近年最大虧損紀錄，究竟張榮華打什麼算盤？

近期大同因華映案遭中國判賠131億元，有消息指出，大同擬一次性提列全額損失，這看似自殺式的財務操作，在市場分析師眼裡，卻是張榮華團隊經過縝密精算的「高招」。

會計大洗澡 一次出清前朝餘毒

「與其每年被這筆爛帳凌遲，不如長痛不如短痛，一次把它洗乾淨。」市場人士分析，這在會計學上被稱為「大洗澡（Big Bath）」策略。所謂「大洗澡」，是指公司管理層利用特定的時機（通常是更換經營團隊時），將累積多年的壞帳、呆帳或潛在損失，一次性全部認列在當年度的財報中。這樣做雖然會讓當年的數字極其難看，但優點是能將所有負面因素「一次出清」。

廣告 廣告

該名人士指出：「對於剛接掌大同才半年的張榮華來說，這131億元的債務是『前朝』林郭文艷時代簽下的協議，也是前董事長王光祥任內未能解決的遺毒。一次性提列全額損失，大同可以將2025年的財報基期壓到最低，只要明年本業（重電、新能源）表現正常，2026年的成長數據就會呈現爆發性反彈，屆時所有的功勞，都將歸功於新經營團隊的改革有成。」

大同一次認列131億元的「或有損失」，是經過縝密精算的「高招」。（圖／AI生成）

帳面虧損嚇人 現金流毫髮無傷

一名會計師分析：「雖然每股盈餘一口氣蒸發6.09元聽起來驚悚，甚至可能導致股價短期震盪，但深入剖析財報結構，這其實是一場數字遊戲。提列損失只是帳面上的會計科目調整，錢並沒有真的流出去。」因為台灣法院尚未裁定認可該判決，大同目前一毛錢都不必賠。

市場人士解讀，公司派一方面透過提列巨額虧損，釋放「利空出盡」的訊號，讓股價一次跌到底；另一方面則握有滿手現金，隨時可以進行庫藏股護盤，甚至在低檔加碼，進一步鞏固經營權。

針對大同擬一次提列131億損失，公司發言體系證實：「公司在與會計師討論後，決定以最嚴格會計原則現行提列，待後續臺灣民事法庭判決後，可再行將提列金額回沖。」也就是說，這百億元的損失只是帳面上的「負債準備」，只要未來官司勝訴或和解少賠，這些先扣掉的錢，就會變成獲利沖回來。

股利發放恐落空 小股東最受傷

不過，這場高明的財務操作，受傷最重的恐怕是期待領股息的小股東。由於大同今年本業獲利原本預估不錯，許多股東原本期待明年能領到豐厚的股利，然而，一旦這131億元的損失在年底認列，整年度的獲利將被瞬間吞噬，甚至轉為巨額虧損，這意味著，大同股東明年的股利紅包將會「泡湯」。

對張榮華而言，選擇在今年吞下這筆天價虧損，宣示意味濃厚，過會計手段，將華映案的衝擊鎖定在今年，一舉斬斷前朝的爛帳，明年大同能否如願輕裝上陣、從谷底翻身？這將是這位媒體大亨轉入製造業後，交出的第一張關鍵成績單。