百億風暴3》12/30大同董事會將大換血 張榮華接手迎挑戰
大同身陷華映案131億元天價賠償的風暴泥淖，而本月底即將登場的股東臨時會，將是決定這家百年企業能否走出危機的關鍵分水嶺。根據已公告的董事候選人名單，大同董事會將迎來一場「大換血」。這不僅象徵著舊勢力的淡出，更標誌著三立集團董事長張榮華將正式全面接掌大同經營權，帶領一支嶄新的「戰鬥團隊」，迎戰眼前最棘手的財務與法律雙重挑戰。
董事會大換血 張榮華時代來臨
攤開這次董事候選人名單，將改選6席普董、3席獨董，除董事會提名外，並無其他股東提名參選；進一步觀察名單上的人選，最核心的變化在於權力結構的徹底重組。
過去幾年大同歷經多次經營權之爭，董事會內部派系林立。然而，此次改選名單中，原本的大股東、三圓建設董事長王光祥勢力大幅撤退，僅保留女兒王雅萱一席普通董事，被市場解讀為「順勢交棒」；而其他舊勢力還有許良源、黃寶慧等人。
反觀，張榮華將全面主導董事會。名單由張榮華親自領軍，並首度將三立集團總經理高明慧納入董事會，兩位三立現職高層的直接坐鎮，象徵張榮華將從過去的幕後共治，轉為第一線的實質「親政」，加上陸醒華及三名獨董，張榮華已確保在未來董事會中擁有絕對話語權。
迎戰百億風暴 「功能性」名單就位
張榮華全面接手後，迎面而來的第一個、也是最大的挑戰，就是華映案的善後工作。外界發現，這份董事候選名單，似乎已為這場硬仗做好了準備。
在關鍵的獨立董事席次上，張榮華提名了具備豐富商務訴訟經驗的律師陳建成。知情人士分析，在中國法院判賠131億元後，戰場已轉移至台灣法院的「認可訴訟」攻防，此時引進懂法律實務的專家進入董事會決策核心，將是構築法律防火牆、爭取談判空間的關鍵一步。
而獨董候選人還有李鐘培、葉哲良，前者兼具大型傳產（前台泥總經理）與媒體產業背景，後者具有電機工程背景、為環球晶首席科技顧問，二人被視為能協助張榮華整頓大同龐雜的轉投資事業，以及加速推動重電、新能源轉型的重要操盤手。
清理戰場後的艱鉅開局
這場12月30日的改選，對張榮華而言，既是「加冕典禮」，也是一場艱鉅的「誓師大會」。透過董事會大換血，張榮華順利一統大權，但也承接了一個背負百億潛在債務的爛攤子。新團隊上任後，如何運用法律戰守住台灣資產？如何透過財務操作化解帳面虧損危機？又如何在本業上加速轉型重拾投資人信心？市場正高度關注。
