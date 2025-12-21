百億風暴4》張榮華吞百億虧損底氣曝光 揭大同千億土地資產

大同近期深陷華映案131億元賠償風暴，甚至不惜祭出「全額提列損失」的會計焦土戰，看似搖搖欲墜。然而，令外界不解的是，為何董事長張榮華在面對如此鉅額虧損時，仍敢提前發動改選並全面接管？本報調查發現，支撐張榮華團隊「處變不驚」的底氣，其實是隱藏在財報背後、總面積高達46萬坪、市值估計飆破千億元的龐大土地資產。

賠得起！3千億地王「含金量」驚人

「外界看大同是賠了131億，但看在圈內人眼裡，大同光是隨便賣一塊地就能補回來。」一名市場人士一語道破大同的真實身價。

根據最新資料盤點，大同集團在全台持有的土地面積超過46萬坪，換算下來相當於6座大安森林公園的大小，若以目前的市場行情估算，這些土地的總潛在價值高達3,000億元。

這個驚人的數字，解釋了為什麼大同股價在面對百億利空時，依然有特定買盤支撐；也解釋了為什麼張榮華願意吞下華映案的毒藥丸，因為與後續高達千億元的開發利益相比，這131億元不過是「清理戰場」的必要成本。

手中兩張王牌：捷運聯開、土城大案

在張榮華的「資產活化」藍圖中，有兩隻正在孵育的金雞母，將是未來三年大同營收爆發的關鍵。

首先是位於新北市中和的「捷運萬大線連城錦和站聯開案（大同新紀元）」。這塊基地面積達5,255坪，是雙北罕見的超大型捷運共構案，預計興建4棟超高層大樓，市場估計，該案總銷金額將突破200億元，預計在2028、2029年完工；其次是銷售火熱的「大同莊園三期」，該案總銷約148億元，預計於2027年完工入帳。

兩案將成為張榮華任內第一張亮眼的資產成績單，這意味著，即便大同本業轉型還需要時間，光靠這兩大建案的獲利挹注，就足以讓大同未來幾年的財報維持獲利，甚至有能力配發股利。

大同坐擁46萬坪土地，潛在價值驚人。（圖／AI生成）

「皇冠寶石」：中山北路總部

然而，真正讓市場屏息、也是張榮華心中最想啟動的「終極大案」，莫過於位於台北市中山北路三段的大同總部與大同大學校地。

這塊廣達萬坪的基地，位於台北市精華軸線，被視為大同資產中的「皇冠寶石」，開發價值上看千億元。據悉，新團隊已悄悄啟動相關評估，希望能將原本的工廠與舊辦公室，變更開發為頂級商辦或複合式商圈，但這背後涉及大同大學的校地變更與教育法規限制，開發難度極高。

除了大同總部，位在基隆市安樂區樂利三街的「尚志貨櫃場」，也規劃變更為住宅區；大同在桃園大園的17萬坪土地，則計畫變更為工商綜合區，預計興建醫療園區、展覽館，或與國際大廠合作蓋AI資料中心。

賣樓補洞？芙蓉大樓只是前菜

為了應對眼前的財務缺口，大同2024年已展現了驚人的「賣樓實力」，成功處分芙蓉大樓，一口氣進帳131.25億元；之後又處分了大安區復興南路資產，獲利約66億元。這些處分利益，讓公司的現金流保持在287億元的高水位，剛好可以拿來填補華映案的虧損黑洞。

「左手賠百億，右手賣樓賺百億。」市場人士解讀，這正是大同獨有的生存模式，透過資產活化、不動產出售，即便公司本業還在轉型陣痛期，依然能維持龐大的現金流。

資產活化是張榮華的雙面刃

對張榮華而言，這價值千億元的土地資產既是保命符，也是雙面刃。如果能順利推動開發，大同將徹底脫胎換骨，成為營建與綠能雙引擎的巨獸；但若為了填補華映案的錢坑而淪為「急售變現」，恐怕將引發小股東與市場的強烈反彈。

隨著12月30日改選後新團隊正式就位，這場關於「土地、現金與開發權」的千億開發大戲，才正要精彩上演。