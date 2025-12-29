百元停車費「靠1招免繳」 一堆人受惠讚：台灣人超暖

一名女子分享，母親在賣場繳停車費時，原本需付100元，使用手上的折抵單後仍要繳25元停車費，母親發現繳費機凹槽裡還有其他折抵單，掃描後停車費全額抵免，這意外的小善舉讓她們感動不已，貼文吸引2.6萬名網友留言，稱台灣日常生活中處處可見互助與默契，從小小折抵單到其他生活細節，充滿人情味，「台灣人就是這麼溫暖」。

原PO近日於Threads發文指出，母親在停車場繳費時意外發現繳費機凹槽裡藏有折抵小白單，原本100元的停車費已折抵75元，本來還要繳25元，母親好奇拿起凹槽內的折抵單掃描，沒想到再折掉25元，停車費變成免費。

廣告 廣告

原PO表示，平時就有注意到這些折抵單，也經常看到有人把用不到的折抵單放回繳費機裡，留給後來有需要的人使用，這次親眼見證母親折抵成功後，讓她感動不已，「真的很謝謝施惠的人，有那麼多好心人世界才會這麼美好」。

貼文曝光後，引起超過2.9萬名網友關注，留言中不少人也有使用上一人留下小白單折抵的經驗，或是在凹槽裡看到不少零錢，直呼「是台灣人的溫柔」。

除停車折抵單，網友還分享生活中其他溫暖瞬間，如公廁有人留下衛生紙給後來的人使用，或是在郵局排隊時有人將自己的號碼讓給下一位顧客，節省等待時間，「台灣人就是這麼溫暖」、「台灣人的最大默契」、「謝謝台灣人的溫暖，有受惠過」。

更多中時新聞網報導

碧姬芭杜辭世享耆壽91歲

振永宣傳新片秀中文 和李沐用食物溝通

樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料