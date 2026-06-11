百元境外茶變千元高山茶，茶葉混充事件層出不窮【獨立特派員】
低價境外茶洗產地 比賽鍍金賺暴利
台灣年年都爆出違法混境外茶的違法事件。進入司法裁判書系統搜尋關鍵字「境外茶」，統整出作案手法。由於越南、緬甸、印尼等國低廉的勞力與土地成本，不肖業者以每台斤新台幣約70元至250元的低價進口茶葉。部分業者甚至將未開放進口的中國茶葉運至第三地更換標籤以達洗產地目的，隨後在包裝上偽標「阿里山」、「梨山」等台灣知名高山茶區，甚至參與農會競賽茶企圖得到名次，產品鍍金後，再以每台斤1500元至2000元以上的價格售出，暴利高達28倍。
嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，嘉義地檢署早在民國90年代起便陸續偵辦此類假冒攙雜境外茶案件，後發現其他縣市陸續出現相似案件，因此台灣高等檢察署召集相關地檢署進行跨區統合與分工查緝。江金星說明，混充茶的銷售通路極為廣泛，實體店面與網路平台皆有蹤跡，其中不乏利用長期建立的熟客信任關係進行銷售，亦有業者將混充茶送往農會參與比賽，藉由獲得名次取得官方認證包裝，深化消費者的信任度。
茶行業者鐘文元向記者分享同行透露的真實狀況，曾有同行坦言一年可銷售高達四公噸的進口越南茶，來自各方的中下游廠商購買後更換為台灣製造的包裝，不僅內銷，還外銷至加拿大、美國、韓國及日本等國際市場。此類行為已觸犯多項法令，洗產地涉及業務登載不實文書罪，標示不實的混茶涉及食品安全衛生管理法之販賣攙偽及假冒食品罪、刑法販售虛偽標記商品罪與詐欺取財罪。台北市茶商業同業公會理事長吳立文對此表達無奈，他認為多數茶商皆誠信經營，少數不肖業者的違法行為如同老鼠屎壞了一鍋粥，導致許多消費者在光顧茶行時，常會質疑產品是否混入境外茶。
專業拼配技術具門檻 混茶降成本清庫存
在市場流通過程中，部分業者常將混充行為與茶葉的「拼配」技術混為一談，企圖掩蓋標示不實的違法行為。農業部茶及飲料作物改良場(簡稱茶改場)副場長邱垂豐強調，市場上並不存在本質上的假茶，因為茶葉本身皆為真品，核心問題在於產地標示不實。
茶館負責人蔡國揚解釋，所謂的拼配或稱併堆，是指透過專業技術調整茶葉配方以提升優點、中和缺點，並且開發、改良出不同的且穩定的風味。「拼配在茶產業中屬於高度的技術 know-how 與營業秘密」茶改場副場長邱垂豐指出，若業者依據食品法規定，依照拼配茶的來源及比例誠實標示產地就沒有問題，例如：台灣越南、台灣印尼等。
相對地，市場上所謂的混茶，蔡國揚指出，第一優先動機往往是為了降低生產成本或是清除庫存，在產業語境中基本上屬於偏向負面的商業操弄。
質譜儀建圖譜 精準防堵境外茶
由於視覺與嗅覺都難辨境內外茶葉的差異，江金星表示，定罪關鍵高度依賴農業部茶改場的「產地鑑別技術」。農業部茶改場作物環境科科長劉天麟說明，產地鑑別的核心原理在於土壤元素組成存在地域性差異，因此茶樹所吸收並殘留在茶葉中的元素也會截然不同。
為了精準分析茶葉元素，鑑定的科學流程相當嚴謹，檢驗人員必須先將抽驗的茶葉倒入專用瓶中，透過機器的高頻震動將其粉碎，隨後進行烘乾以有效降低水分，秤重後送入微波消化爐中，將固體粉末轉化為定量的液體。最後，將過濾後的液體送入核心設備「感應耦合電漿質譜儀」進行分析元素。劉天麟指出，利用這台高度精密的儀器，能清晰觀測到茶葉內各類元素的具體含量，重建不同產地的茶葉的元素圖譜特徵。
目前，這項產地鑑別技術已成功應用於球形、半球形及條形茶葉，並技術轉移給外部的商用實驗機構。為了進一步擴大科技執法的覆蓋面，劉天麟透露，茶改場預計在今年年底前，推出針對東方美人茶的第三種鑑別技術。研究團隊在開發過程中發現，東方美人茶的產地微量元素特徵與傳統烏龍茶大不相同，無法直接套用既有模型，因此必須為東方美人茶量身打造一套全新的元素資料庫，以確保檢驗的精準度。
比賽茶抽驗機制拉鋸 溯源增業者負擔
除科技鑑定外，各地方農會舉辦的比賽茶同樣是防堵混充的重鎮，然而在實務執行上卻面臨行政效率與市場效益的拉鋸。目前比賽茶在初期的繳茶階段，多會依比例抽驗送交茶改場鑑定，但是否參考體育賽事制度，對已得獎的茶葉進行二次鑑別。
南投鹿谷果菜市場經理黃康鈞回應，全面落實得獎後檢驗在實務上會面臨時間卡關的問題，因為現行科技檢驗最快仍需要七至十四天的作業時間，若堅持必須等檢驗結果出爐才允許茶農領茶與上市，對消費者及茶農雙方而言都將造成極大的不便，尤其比賽茶在名次公開後往往就會隨即引發搶購熱潮，並且也會增加檢驗費成本。
對此，江金星則提出司法與行政管理的折衷觀點，他認為在實務上可以採取先允許業者販售的模式，倘若後續在第二階段檢驗中查出來自境外查，主辦單位可採取強硬手段。現行茶農參加比賽雖被要求簽署切結書，保證參賽茶為國產茶，否則將面臨銷毀、公布姓名及禁賽，甚至依消費者保護法第三十六條究責。但消保法該條文是規範產品損害消費者生命或財產，在無農藥超標的前提下，極難證明境外茶與損害健康之間的直接因果關係。江金星建議，切結書中的懲處應連動高額的合約損害賠償，提高違法成本，否則現行條款恐流於口頭訓示。
另外，自民國112年元月起，政府強制推行國產茶溯源制度，規定市售茶葉必須具備農產品溯源QR Code、產銷履歷或有機驗證三擇一。然而，蔡國揚對此政策成效提出質疑，他回應在茶產業的繁複環節中，處處皆有不肖業者操作混茶的空間，現行制度某種程度上形同虛設。政府沒能確實監督境外茶進口總量與流向，反倒要求本土店家額外支出成本去進行繁瑣的身份識別，導致竟外茶不需掛身分證，台灣本土茶卻必須將身份證掛好掛滿的不公平現象。
針對茶商建議應在溯源系統中，強制註記該店家是否有購買進口茶以提高供應鏈透明度，農糧署則書面回覆，此類做法恐涉及私人企業的商業採購機密，因此現階段仍以既有的溯源制度以及輔導業者誠實標示為主要推動方向。
跨部會稽查見效 翻轉境外茶污名化
為了落實全面監控，政府自民國110年起推動跨部會國產茶稽查專案計畫，由農業部負責競賽茶抽驗、衛生福利部掌管市售茶抽查，並由法務部等檢調單位在不定期或重要節日前夕加強查緝。官方數據顯示，抽驗的產地鑑別合格率已從110年的82%，大幅提高至114年的98%。邱垂豐認為，常態性的跨部會聯合稽查對市場投機份子產生了極佳的嚇阻作用，因為不肖業者無法預知自己何時會被抽到。
查緝標示不實的混充茶的同時，產業界也開始反思境外茶的商業競爭。邱垂豐說明，受限於台灣土地與勞力成本高昂，加上政府南向政策的助攻下，部分台灣茶農開始前往越南、緬甸等地種茶，不僅將製茶機器與技術帶過去，甚至聘請台灣的專業製茶師傅赴異地操刀。
此外，國內茶葉市場需求大於供給。邱垂豐指出，台灣本土茶葉的年產量目前維持在1.3萬至1.4萬公噸之間，國內每年的茶葉需求卻高達3.4萬公噸，其中高達兩萬公噸的供需落差必須仰賴進口茶葉填補，而這些價格較低的進口茶多數用於平價飲料市場。以去年為例，台灣共進口了兩萬五千多噸的茶葉，其中紅茶即佔了將近一萬三千多噸，綠茶則有將近九千多噸。 從近年違法案件中也可發現，部分境外茶曾在台灣比賽茶中獲得名次，顯見境外茶並不等於劣質茶。
吳立文表示，境外茶長期以來在台灣市場遭到嚴重污名化，多數民眾盲目認為進口茶必然存在農藥超標或劣質等問題，但這種一概而論的評論方式並不公平。吳立文指出，境外茶能夠符合其本身的成本與經濟價值，真正的市場毒瘤並非茶葉本身，而是惡意隱瞞產地與偽造標章的不實商業行為。
蔡國揚則從消費端思考，他認為，在完全符合食品安全衛生條件的前提下，英雄不論出身的現象會愈來愈普遍。消費者在意的是「好不好喝」，並且產品價格與品質能否相符。
綜觀台灣茶產業的長遠發展，標示不實的境外茶不僅謀取不法暴利，更深深傷害無數誠實經營的台灣茶農與茶商累積的國際聲譽，引發消費市場對本土品牌的信任危機。要徹底杜絕這股違法歪風，從政府的法規完善、科技執法的持續深化，到產業界的誠實標示自律，缺一不可，唯有拉高違法成本並建立透明的產業環境，方能守護台灣茶的真實價值。
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