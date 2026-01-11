百元就能吃爆！台灣1夜市一週只開1天 糖葫蘆15元 網看傻：這物價太扯

實習記者藍子瑄／嘉義報導

網友分享逛朴子週六夜市，現場攤販價格親民到讓人直呼不可思議，像是一支 15 元的糖葫蘆、20 元一包的地瓜球、一串 10 元的鳥蛋，讓不少網友驚呼「根本是時光倒流的物價」。（示意圖／PhotoAC）

「百元就能吃一整輪！」嘉義每週只開一天的限定夜市，超狂物價再度掀起討論。一名網友分享自己回到嘉義，逛朴子夜市的驚喜體驗，直呼在這裡 100 元就能吃到滿滿一袋、品項豐富的小吃，貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

該名網友近日在 Threads 以「回嘉真好」為題發文，分享自己逛朴子週六夜市的實際情況，現場攤販價格親民到讓人直呼不可思議。原 PO 也附上多張夜市照片，其中不少「銅板價」的攤位掀起關注，像是一支 15 元的糖葫蘆、20 元一包的地瓜球、一串 10 元的鳥蛋，甚至 20 元就能買到 5 支滷雞腳，讓不少網友驚呼「根本是時光倒流的物價」。

貼文一出，網友紛紛湧入留言分享自身經驗，「地瓜球在台北一包要50元欸」、「糖葫蘆一串15元是認真的嗎」、「鳥蛋我家那邊一串20元起跳」，也有不少北漂族感嘆「每次回朴子一定要爆吃」、「嘉義小吃物價真的太神奇」。

也有網友點名每次「回嘉」必吃的朴子夜市清單，像是豐仁冰、地瓜球、豆乳雞、滷雞腳、三角骨等，直言「便宜就算了，還幾乎沒踩雷」、「這才是真正的夜市，物美價廉又好吃」。甚至有高雄網友表示，「去一次就深深愛上嘉義夜市」。

朴子週六夜市地點就位在嘉義縣立體育館旁及鎮安宮附近，每週僅在週六營業，從下午 5 點左右陸續擺攤，一路熱鬧到晚上 11 點。

夜市集結各式小吃攤位與遊戲、購物攤商，不僅選擇多元、重複性低，多數美食更是銅板價就能入手，被不少網友封為「一週只開一天、但一開就爆滿」的高 CP 值人氣夜市。

