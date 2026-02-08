百元年菜天天限量搶購 台中傳統市場年貨年菜一次購足

▲在年菜組合方面，經發局推薦，第五市場「丸東商號」連續14年推出單點100元的平價年菜，另有佛跳牆、紹興醉豬腳、砂鍋魚頭等10道經典組合，天天限量、一開賣就搶購一空。

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】農曆春節9天連假即將到來，家家戶戶開始張羅年貨與年夜飯。想知道哪裡採買最齊全、最有年味？台中市政府經濟發展局表示，台中市各大公有零售市場已全面備妥年節商品，從即食年菜、圍爐熟食、生鮮食材，到拜拜祭品與年節伴手禮通通找得到，讓市民一次購足、輕鬆辦年，與家人共享團圓好時光。

經發局盤點，第五市場、第二市場、東光市場、大甲第一市場、清水第一市場、后里第三市場及東勢市場等，攤商皆於春節前備妥各式應景年菜，包含加熱即可上桌的佛跳牆、蹄膀、烏骨雞等經典料理，也有烤雞、烤鴨、滷味拼盤與年節糕點，民眾可依家庭人數與需求彈性選購，無論是「直接端上桌」或「親手下廚」，傳統市場都能滿足不同圍爐需求。

在年菜組合方面，經發局推薦，第五市場「丸東商號」連續14年推出單點100元的平價年菜，另有佛跳牆、紹興醉豬腳、砂鍋魚頭等10道經典組合，天天限量、一開賣就搶購一空；第二市場「港廚美食」飄香40餘年，春節推出麻油雞酒飯、酒香醉蝦、花雕醉雞、干貝獅子頭及桂圓紫米糕等港式年菜，是不少家庭圍爐首選；東光市場「東光自助餐」則以麻油雞、黃魚、獅子頭及滷得入味的經典蹄膀擄獲老饕味蕾，成為許多老顧客的過年必吃功夫菜。

此外，經發局分享，大甲第一市場「富安美食外繪」由在地總鋪師操刀，推出開運年菜與小家庭組合，富貴筍香蹄膀、香酥脆皮鴨風味十足；清水第一市場「阿美速食」不定期推出薑燜紅面鴨、糖醋鮮魚及滷牛鍵等料理，讓熟客每次都有驚喜；東勢市場「珍荷園」的麻油燜鴨、富貴圓蹄，以及后里第三市場「阿男蔬菜」的東坡肉與珍品海宴羹，也都熱烈開放預訂，想買得趁早。

若想親自下廚準備年夜飯，經發局強力推薦堪稱台中「後廚房」的建國市場，包括傳承50餘年的「萬家香」備有湖南臘肉、肝腸、板鴨、煙燻臘魚及香腸，搭配金華火腿熬湯更是年節必備；市場內「東朋雞鴨行」、「阿強師雞鴨行」也提供煙燻烤雞、鹽水雞、烤鴨，方便即食或加熱上桌。經發局也推薦素食族群可選擇「日益素食材料專賣店」，限量手工菜捲、豆包與燻皮絲深受老顧客喜愛，層次豐富、清爽不膩。

至於年節拜拜與送禮需求，經發局指出，發粿、甜粿、鹹粿、菜頭粿、紅龜粿、麵龜、壽桃等傳統米食，可至福安市場「來來古早味」、南屯市場「米吉米食天地」、大肚市場「春益食品行」及一心市場「富山珍米食之家」選購；伴手禮方面，豐原第一市場「守禮鹹豬肉」、烏日市場「陳榮興台灣生鮮肉品」、大雅市場「榮富肉舖」的高粱香腸，以及第二市場「國城食品行」、清水第一市場「振味香」的肉乾都深受好評；肉鬆禮盒則可參考第三市場「廣記」、霧峰市場「金記」、東光市場「財味珍」、大甲第一、第二市場及梧棲第一市場等，多數攤商也提供客製化精美禮盒，送禮自用兩相宜。

經發局強調，春節連假長達9天，各公有市場已備足食材與年節商品，並持續加強環境清潔與秩序維護，提供安心、舒適的採買環境，誠摯邀請市民朋友走進傳統市場，感受最道地、最熱鬧的幸福年味，一起歡喜開心過好年。