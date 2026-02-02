百元接稿啟發設計夢 臺東女中柯欣妮用電繪翻轉藝術人生

學生柯欣妮

國立臺東女中美術班學生柯欣妮生長於太麻里山區，自幼以繪畫為伴，憑藉優異的電繪才華與網路創作經驗，於115學年度特殊選才，成功錄取國立高雄師範大學視覺設計系及銘傳大學商業設計學系，展現偏鄉學子對藝術的堅持。



從小就對畫畫有興趣的柯欣妮，因為家住臺東太麻里山上，同齡玩伴少，所以繪畫成了她最好的朋友，她說，「小學偶然考進興趣班，對我是很大的鼓勵，也發現自己更喜歡電繪設計，所以加深選擇設計系就讀的想法。」



讓她印象深刻的是，小學四年級就開始嘗試網路接稿，第一件作品雖然只賺到100元，但對於她是很大的鼓勵，從中也獲得成就感，「所以我堅持不斷的創作，收到別人回饋時也很開心。」

欣妮特別感謝父親的支持，讓她能在畫畫這條路上繼續學習，「爸爸說小時候也喜歡畫畫，參加過很多美術比賽，但最後沒機會繼續創作，所以希望我能替他完成夢想。」



臺東女中校長王垠也給予祝福，並期許學生未來要持續精進並具備國際視野，在學有所成後，也能成為別人生命中的貴人，用藝術長才回饋社會。