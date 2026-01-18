百元有找漸下架 養門號成本增

你有「養」門號嗎？逼出閒置門號，電信三雄逐步下架「百元有找」的低月租資費，中華電信最低月租拉高到149元起，且限65歲以上樂齡族群申辦；台灣大哥大今年起停售企業客戶的99元資費；遠傳雖還保留99元方案，但僅限老用戶辦第二門，養號成本大幅提高。

NCC統計，截至114年第3季底，全台行動通訊用戶數為2856.2萬，雖隨著電信業整併，單季減少17.7萬戶，但平均每人仍有1.2個門號，顯示養號仍普及。由於養號多使用4G低資費，鮮少會用5G，整體4G用戶數為1716.1萬，仍高於5G用戶數1140.1萬，轉換動能仍弱。

為鼓勵4G轉5G，電信三雄雙管齊下，近期新建基地台幾乎都是5G，去年底5G基地台執照數已逾6.4萬站，占比來到52.1％，首度超車4G的5.8萬站、占比47.9％，尤其光是去年12月，4G基地台一口氣少掉1.2萬站、降幅17％，反映出三雄重押5G，希望打造有感升速環境。

此外，在台灣大整併台灣之星、遠傳整併亞太電信近2年後，也著手向「百元有找」的資費告別，其中台灣大哥大過去有月租99元的企客單門號方案，今年起全面喊停，一口氣拉高到199元起跳，養號成本直接翻倍。

遠傳針對企業客戶，目前還提供辦第二個門號的99元方案，不過已預告「方案倒數中」，網路門市主推4G流量5.2GB的149元方案、4G流量3.3GB到量3M輕鬆飽的169方案。

中華電信的養號成本最高，目前最低月租是針對65歲以上樂齡族群的149方案，以及針對兒童用戶的護童199方案，如果不符以上條件，學生族群及學校教職員最低288元起跳。

電信業者分析，過往「百元有找」的以亞太電信及台灣之星為主，甚至每月11元就能保留門號，「這絕對是賠本賣」，隨著兩家小型業者消滅，除既有用戶維持原合約，基本上就不需要再削價競爭，過往為了對應兩家小型業者推出的超低資費，此時順勢退場。

電信業者透露，除了有雙機需求，需要兩個以上的門號，會「養」門號的，多數是門號有特殊意義及價值，想要保留下來，或是父母親辦給子女使用，但考量維護成本，這類超低資費均不符合經營效益，且因鮮少使用，遺失或遭冒用的不少，也形成管理漏洞。