百元有找的韓國「姨母背心」火了！Jennie、太妍、Karina都搶穿，市場單品逆襲成冬季爆款

如果你逛過韓國任何一個傳統市場，一定看過這種碎花厚背心，這種被稱為「阿珠媽背心」、「姨母背心」的冬季保暖服飾，一直是韓國婆婆媽媽們冬天的日常穿著，價格也是驚人的親切，如今意外被韓國頂流明星帶火，包括Jennie、Karina、Liz、太妍紛紛以不同風格詮釋，把這件市場單品穿出從可愛到頹廢、從青春到復古的多樣面貌，本篇跟著編輯一起看韓妞星們即將帶來的背心穿搭熱潮。

韓星們把「姨母背心」穿出時髦感

Jennie：暗色碎花

Jennie的姨母背心以細緻碎花刺繡為主體，搭配深色衛衣與慵懶的蓋耳毛帽，完美把「姨母單品」穿成酷女孩的頹廢街頭Look，她的搭配關鍵是利用暗色壓制花布的老派氣息，讓背心變得冷調又有態度。

Karina：鮮豔花布

Karina穿上的是色彩飽和、花朵較大的版本，搭配奶油色襯衫，乾淨又可愛，她把姨母背心穿得像韓劇裡的乖巧女大生，是最適合新手入門的基本穿搭示範。

Liz：紅色碎花

Liz綜藝上的姨母背心造型，是以正紅色的碎花背心、碎花上衣搭配碎花棉褲，將極繁的印花圖紋發揮到極致，搭配上她一頭粉橘髮色，有一種洋娃娃的反差魅力，如果你是喜愛豐富配色與圖案穿搭的人，可以嘗試透過碎花洋裝來取代搭配看看。

太妍：格紋×花布

太妍最擅長混搭，她將格紋襯衫、碎花背心與暖色系層次疊加，整體配色協調又具個性，把姨母背心穿出古著質感，透過精巧的配色讓姨母背心展現流行感。

姨母背心為什麼會紅？

姨母背心大多為單一尺寸，但版型設計寬鬆，所以對身形的包容度很高，而且色系、印花款式都非常多元，基本的售價大約在4000～5000韓元之間，換算台幣都在百元內，也是韓國文化中的庶民美學，透過韓星們以不同風格的穿搭演繹，為這件單品加入的年輕感，反而更有魅力。

怎麼穿才不會變真的姨母？

想嘗試穿姨母背心，可以把握「複雜留給背心、其他都越乾淨越好」的準則，可以搭配白色或素色衛衣、奶油色襯衫，下身選簡單的牛仔褲或棉褲。顏色控制在2～3色內，就能讓碎花看起來是可愛而不是老氣，輕鬆穿出韓星們的復古新潮感。

今年冬天如果你想要一件有趣、暖呼呼的可愛單品，不妨可以考慮一下姨母背心！





