百元有找！無印良品熱門5食品 第一名台灣狂賣35萬包

無印良品MUJI向來以簡約實用風格深受消費者喜愛，根據最新公布的2025全年銷售排行榜，有5款食品上榜，第一名商品更創下全年銷量突破35萬包的驚人成績，且其中4項都在百元以內，好滋味加上CP值高，吸引不少台灣人回購。

無印良品2025全年度食品榜

TOP1：懷舊棉花糖（59元/包）

使用棕色粗糖製作，不添加香料，充分展現天然焦糖香氣的懷舊棉花糖，始終是零食點心類的銷售冠軍。2025年銷量超過35萬包。

TOP2：黑可可花生（99元/包）

嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上濃郁黑可可，香脆花生搭配入口即化的苦甜黑可可，讓人一口接一口。2025年銷量超過10萬包，成為食品類的熱銷明星。

TOP3：可可花生（99元/包）

嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上香濃牛奶可可，香脆花生搭配入口即化的香甜牛奶可可，讓人一口接一口。2025年銷量近7萬包。

TOP4：即食迷你拉麵雞汁風味（39元/袋）

可用熱水沖泡，也能直接食用，成為方便隨時可食的小點心，以濃郁雞汁風味擄獲消費者味蕾。全年度販售突破17萬包。

TOP5：無添加愛文芒果乾（199元/袋）

嚴選愛文芒果以低溫乾燥工法將美味濃縮，不添加糖、色素及其他添加物，保留果肉的自然嚼勁與濃郁香氣。憑藉純粹天然的口感，2025年銷量近3萬包。

MUJI無印良品表示，透過2025年度熱銷榜，不僅回顧消費市場的變化，更希望成為顧客選購的靈感指南，持續以貼近生活的商品提案，滿足顧客更舒適自在的生活需求。

