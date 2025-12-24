百元氣喘急救吸入劑 明年買不到

原本一瓶只要一百多元隨身攜帶的氣喘急救藥將停產！胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文示警，兩款氣喘急救用吸入劑因為健保藥價太便宜，明年將退出台灣，「有錢有閒都買不到」，未來氣喘和肺阻塞病患只能改用藥價千元的藥物。不過，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司發聲澄清，該藥品於全球逐步停產，和台灣市場狀況無關。

蘇一峰24日指出，Berodual備喘全、Berotec備勞喘是氣喘與肺阻塞的急救藥物，來自德國原廠，一瓶吸200次只要130元，「藥價太便宜，要退出台灣了！」他更嘲諷地說，全都要感謝台灣的「任性」醫療。

不過，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司隨後發出聲明，基於全球包括美國、加拿大、歐盟等法規指引及符合台灣永續發展目標，總公司決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI）類產品，避免其推進劑的氣體排放導致碳足跡增加，已提前於法規公告時程通報，預計最後一批輸台到貨日為115年9月。

衛福部食藥署證實，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文表示將全面停止生產該等藥品。國內尚有3張以上其他成分同藥理機轉，且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證，目前皆正常供應，已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

不具名胸腔科專家指出，這兩款氣喘吸入劑歷史悠久，臨床上使用不少，但只有救急的功效，而現在氣喘吸入劑新藥很多，同時具備預防和救急功效，臨床上漸漸不需要使用單一功效的吸入劑。

該名專家不諱言，雖然有可替代藥物，但對於每個病人的作用不一樣，不見得每個人都會滿意。他認為，藥品停產代表對於業者利潤影響不大，和台灣健保無關。蘇一峰之後再度發文表示，不管什麼原因，明年在台灣這個藥品就是玩完了，有錢有閒也買不到。藥師沈采穎憂心，健保100多元的便宜藥退出後，患者必須用近千元的藥。不具名專家則說，大部分氣喘吸入劑都有健保給付，若是同機轉、同類型的藥品，健保核價不會相差太多。