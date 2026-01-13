「百元火鍋霸主」買1送1！自助吧再升級 豆花吃到飽配料加到爆

生活中心／賴俊佑報導

六扇門北市第3家分店中正福州店。(圖／六扇門提供）

「百元火鍋霸主」六扇門北市第3家分店中正福州店，1月16日正式開幕，開幕當天祭出買1送1，還搶先全台門市推出豆花、麻婆豆腐，再次刷新大家對高CP值火鍋的想像；另外，王品旗下青花驕進駐台北新光三越A11，推出百貨限定「海陸驕宴四人套餐」，並攜手威士忌品牌推出牛肉片、湯底加威士忌吃法。

六扇門自助吧再升級，全新推出豆花，配料自己加。(圖／六扇門提供）

1月底前六扇門全台門市自助吧新增麻婆豆腐。(圖／六扇門提供）

六扇門自助吧再升級！新增豆花、麻婆豆腐

六扇門自2014年創立以來，以親民價格和極致誠意的自助吧席捲全台，至今全台分店數已逼近百間，2024年底正式進軍台北市，北市中山農安店、北投懷德店每到用餐時段人潮爆滿。

北市第3家分店中正福州店自助吧全面升級，不僅涼麵、咖哩飯、滷肉飯、麻婆豆腐無限供應，還搶先推出古早味豆花都能吃到飽，還有霜淇淋、冰淇淋和多達10種選擇的飲料機台；中正福州店1月16日開幕當天祭出「內用鍋物買1送1」，12:00起/18:00起每時段限量100組，勢必再掀排隊潮。

六扇門預計今年展店8家。(圖／六扇門提供）

品牌透露，目前還有新竹市、台中沙鹿2間新門市正在裝修中，其中新竹市新門市將會是全新裝潢及全新菜單的升級版六扇門，期望今年能有8間全新門市；另外，自助吧升級為今年度重點方針，中正福州店搶先推出古早味豆花，其他分店視情況安排，新推出的麻婆豆腐1月底前會在全台門市上架。

青花驕百貨限定「海陸驕宴四人餐」。(圖／青花驕提供）

青花驕百貨限定「海陸驕宴四人餐」、「驕韻品酩三享式」

王品旗下青花驕進駐台北新光三越A11，青花驕表示2025年首度進駐新光三越台南新天地，取得不錯成績，因此新光三越邀請北上展店，接下來今年1月下旬將在嘉義市區展店，達到全台15家門市，搶攻春節和台灣燈會商機。

青花驕本次主打「海陸驕宴四人套餐」，青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋等四選一，搭配F1日本頂級國產牛三拼、超奢海鮮拼盤、豐盛彩蔬寶盒，再加碼可選伊比利豬或小羔羊，滿足不同肉控需求。

青花驕與 The Dalmore 大摩聯名推出「驕韻品酩三享式」，使用12年雪莉三桶威士忌發展出三種吃法，「品味純粹」可將涮煮青花椒麻辣鍋的F1牛三拼，滴管滴取酒液後品嚐，「冰飲優雅」 則將威士忌加入冰塊杯中品飲，搭配青麻椒肥牛鍋涮煮蔬菜與海鮮，「甜蜜尾韻」則以青花椒冰淇淋淋上三滴酒液與一滴青花椒油，形成鹹、 甜、辛香交疊的全新味覺體驗。

