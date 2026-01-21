百元熱炒絕跡 一盤飆到300元 網嘆到底誰吃得起

近年物價飛漲，讓不少外食族大喊吃不消，有網友抱怨，現在物價已接近「失控邊緣」，便當從過去幾年才漲一次，變成年年調漲，其中熱炒漲幅最明顯，以前一盤菜約100元，如今動輒200到300元，讓他忍不住吐槽「 誰吃得起？」貼文引發網友熱議，不少人產生共鳴喊「真的漲得很誇張」。

一名網友近日在PTT發文抱怨物價飆漲，感嘆過去便當好幾年才調漲一次，每次大約5元就算多了，如今卻變成「年年漲」，甚至有店家半年就調價一次。原PO也提到，雞排從10年前的35元幾乎翻倍，但薪水卻沒有漲這麼快；其中熱炒漲幅最誇張，過去一盤菜約100元上下，現在動輒200到300元，讓他直呼「到底還有哪些人吃得起？」

原PO還表示，有人會拿股票上漲來安慰自己，但一般人能投資多少？又能抱得住多久？更吐槽現在物價已經接近「失控暴走邊緣」，別說生小孩，連外食次數都開始減少。

貼文引發熱烈討論，不少網友有感回應，「現在外食都不演了，你漲我也漲」、「以前幾年漲一次，現在一年漲好幾次」、「這2年物價真的漲得很誇張」。不過也有另一派網友認為，物價上漲其實有其原因，像是能源費、房租與原物料成本同步上揚，業者不可能虧錢做生意，漲價也是不得不的選擇。

