百元甜價買！芭蕾舞鞋全攻略：GU、PUMA、小CK…逛街不累腳必收這雙
近年超火的芭蕾舞鞋風潮，不管是上班、逛街還是約會，能讓整個造型瞬間加分，還把優雅、輕盈和日常舒適一次打包！這次就來分享4雙芭蕾舞休閒鞋，外型柔美、走起來又不累腳，還能偷偷拉長腿型比例，完全是好看又好穿的實用神器。
芭蕾舞休閒鞋推薦：GU抓褶芭蕾運動鞋
最近被「芭蕾風」洗版，這雙真的可以放心加入購物車—GU 抓褶芭蕾運動鞋，把芭蕾舞鞋的優雅外型，和運動鞋的舒適度完美混血。
鞋口是鬆緊抓褶設計，穿脫超快、包覆感又剛剛好，走路完全不用擔心掉跟。鞋面剪裁偏淺，微微露出腳背，視覺立刻變得輕盈清爽，搭裙子、牛仔褲都很加分。重點是腳感真的有誠意。鞋底彎曲性很好，走路自然不僵硬，加上支撐足弓的杯型鞋墊，逛街、通勤、旅行一整天，腳也不容易累。
芭蕾舞休閒鞋推薦：GU芭蕾運動鞋
這雙GU芭蕾運動鞋就是「想可愛、也想好走」的日常甜系神鞋。把芭蕾舞鞋的甜美外型，直接嫁接上運動鞋的舒適靈魂，走的是輕鬆又不費力的時髦路線。
鞋底柔軟又有彈性，從通勤、逛街到週末亂走一整天都很可以；加上鞋帶設計，穿起來更穩、更安心，不怕走快兩步就失去重心。鞋面那顆小蝴蝶結完全是點睛之筆，低調可愛、不會太少女，搭牛仔褲、長裙都瞬間多一點芭蕾感。
芭蕾舞休閒鞋推薦： PUMA SPEEDCAT LUX BALLET
以為芭蕾鞋只能甜？這雙PUMA SPEEDCAT LUX BALLET，把芭蕾的優雅和賽車鞋的帥氣一次合體。以芭蕾舞鞋型延伸設計，上腳線條俐落又顯修長，完全是拉比例小心機。整雙以金屬銀為主調，低調發光，再用巧克力棕麂皮彎刀點綴，內裡則是高質感棕色皮革，質感不要太好。
風格上也很會拿捏，不走甜妹路線，而是偏向優雅中帶點酷感的法式時髦，搭西裝褲、長裙，甚至牛仔褲都毫無違和。絕對是一雙把芭蕾風穿得很高級、又很有態度的話題鞋款！
芭蕾舞休閒鞋推薦：CHARLES & KEITH亮片交叉帶瑪莉珍鞋
想要優雅、又偷偷希望被注意到，這雙CHARLES & KEITH 亮片交叉帶瑪莉珍鞋，就是那種一穿上，整個人自帶柔焦光圈的存在。鞋面採用亮片織面編織，圓潤線條自然修飾腿型，視覺上更顯修長，完全是芭蕾風該有的溫柔比例。
交叉帶瑪莉珍設計也很加分，不只增加造型感，穿起來更穩定、不怕走久腳亂跑。走動時，亮片隨著步伐微微流動，低調卻很有存在感。搭洋裝是氣質芭蕾感，配牛仔褲又能瞬間變成法式日常。
