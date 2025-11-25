百元鈔票無人敢拿！網友熱議台灣最容易被偷竟是「它」

網友發現智取店的現金無人敢拿，衍生出台灣最容易被偷的熱議話題。 圖：記者張嘉哲攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 社群平台近日瘋傳一篇貼文，網友分享在蝦皮智取店的一幕，400元現鈔被貼在機台上，旁邊字條寫著「08：15，400元未拿」，發現這幾張鈔票已經放置一段時間卻無人盜取，吸引許多網友討論，台灣比起現金，最常被盜取的反倒是「食物」與「雨傘」。

網友指出，智取店的400元現鈔無人敢盜取，直言「台灣真的很特別，機車上的鹽酥雞會被偷，錢倒是乖乖留著。」貼文一出引發網友熱烈討論，其中有人點出店內設置滿滿「監視器」，加上在電商智取店操作機台時需輸入電話號碼，因此很容易查出會是誰拿走，若擅自拿走還會吃上侵占官司，根本得不償失。

同時大批網友紛紛分享台灣最常被偷的東西，比起現金、手機、鑰匙等貴重物品，反而是一些價值較低的小東西容易被盜取，其中第一名就是各種「美食」，包括鹹酥雞、便當等，網友直言「在台灣，只有掛在機車上的鹹酥雞跟便當會被偷走」、「鹹酥雞性價比比較高」。

另外也有網友點出雨傘、抹布、安全帽等也經常被偷盜，由於價值較低，且往往因為證據不足，哪怕報警備案也無法順利追回，無奈表示「台灣人缺的不是錢，缺的是機車上的安全帽、超商門口的雨傘」。

更有網友點出，從小就被家中長輩或學校教育的「拾金不昧」正確觀念，另外還有長輩告誡的民俗傳統，才會造就這種錢沒人敢拿的狀況「小時候被教『錢不能亂撿』」、「長輩還會提醒撿錢會招來霉運，自然不敢動不屬於自己的現金」。

